Российская нефть в ноябре дешевеет на всех направлениях

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Скидки при продаже российской нефти с отгрузкой в западных портах в первой половине ноября увеличились к октябрю; в Приморске превысили $30 за баррель, при поставках в Азию нефть также дешевеет: как Urals, так и ESPO, в Индии премия сменилась устойчивой скидкой.

По данным ценового агентства Argus, средняя котировка сорта Североморский датированный (NSD) по итогам торгов в первой половине ноября упала до $96,47 за баррель против $124,94 за баррель по итогам сентября (-$28,47 за баррель).

По данным Argus, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к NSD в первой половине ноября составила $29,84 за баррель по сравнению с $23,65 за баррель за весь октябрь (выросла на $6,2 за баррель). При этом с 6 ноября скидка по Urals в Приморске превысила $30 и составляет $31 за баррель.

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB Novorossiysk в ноябре пока находится на уровне $33,01 за баррель против $29,72 за баррель по итогам полного октября (рост на $3,3/барр.). Скидка по котировке Urals Med Suezmax FOB Novorossiysk также выросла - на $3,2 за баррель, составляя в ноябре пока $32,14 за баррель.

Цена Urals с доставкой в индийские и китайские порты также снизилась.

Премия по котировке Urals dap West Coast India, составившая в октябре $1,74 за баррель, в ноябре сменилась на дисконт - в среднем до $1,52 за баррель (изменение к уровню октября - $3,26 за баррель).

Urals с поставкой в китайские порты в ноябре пока подешевела на $3,4 за баррель - премия к ICE Brent упала до $17,33 за баррель по сравнению с премией в $20,76 за баррель по итогам октября.

Премия по сорту ESPO, который продается из восточного порта Козьмино, к сорту Dubai в первой половине ноября снизилась на $0,82 за баррель - до $7 за баррель.

Таким образом, цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в ноябре пока складывается на уровне $73,5 за баррель по сравнению с $101,46 за баррель в октябре, $92,08 в сентябре и $67,11 за баррель в августе. В июле она составила $59,02 за баррель, в июне - $63,52, в мае - $86,52, в апреле - $94,87, в марте - $77, в феврале - $44,59, в январе - $40,95. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.