Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2480 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного снижения из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (январский фьючерс на Brent опустился ниже $93,5 за баррель) и объявления Евросоюзом о новых антироссийских санкциях. Индекс МосБиржи откатился ниже 2480 пунктов.

По итогам основных торгов в понедельник индекс МосБиржи просел до 2476,9 пункта (-1,4%), индекс РТС - до 945,63 пункта (-1,8%). Из индексных акций лидерами снижения выступили бумаги МКБ (-3,5%), "Полюса" (-2,8%), ПАО "Южуралзолото" (-2,4%), "Татнефти" (-2,3%), "Мосбиржи" (-2%), "Норникеля" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 ноября, составил 82,5143 руб. (+36,27 копейки).

Официальный журнал ЕС сообщил, что ряд российских нефтеперерабатывающих заводов включен в санкционный список Евросоюза. Под ограничения подпали Московский и Омский НПЗ "Газпром нефти", Саратовский НПЗ "Роснефти", Хабаровский НПЗ "Независимой нефтегазовой компании" (ННК), подконтрольный "Сургутнефтегазу" "Киришинефтеоргсинтез", "Орскнефтеоргсинтез" "Фортеинвеста", "Газпром нефтехим Салават", "ТАИФ-НК".

Также Евросоюз включил в санкционный список ряд компаний, связанных с морской перевозкой российской нефти и нефтепродуктов, их торговлей и финансированием таких операций, а также физических лиц, имеющих отношение к этой деятельности. В обосновании санкций в отношении ряда судоходных и управляющих компаний Евросоюз указывает на перевозку российской нефти и нефтепродуктов, а также на применение нерегулярных и сопряженных с повышенным риском практик.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в понедельник заявила на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам, что в Евросоюзе в ближайшие дни будет представлен 22-й пакет санкций в отношении России. "Сегодня министры призвали к визовым ограничениям и запрету российским спортсменам участвовать в спортивных событиях в Европейском союзе", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что Кремль рассчитывает прояснить позицию европейцев, чтобы прийти к выводу о целесообразности их участия в переговорах по украинскому урегулированию. "Если мы слышали заявления (председателя Еврокомиссии) госпожи фон дер Ляйен и её коллег из Брюсселя, говорящие о том, что безоговорочная поддержка Украины будет сохраняться, а главное, будет сохраняться линия на усиление давления на Россию с тем, чтобы вынудить РФ пойти на мирный процесс - такие формулировки свидетельствуют о нежелании способствовать мирному процессу", - сказал Песков.

Подешевели в понедельник также акции ВТБ (-1,7%), "Т-Технологий" (-1,7%), "ВК" (-1,7%), "Роснефти" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -0,6% "префы"), "Хэдхантера" (-1,4%), Сбербанка (-1,3% и -1,4% "префы"), "Газпрома" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "НЛМК" (-1,2%), АФК "Система" (-1,2%), "ММК" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "ИКС 5" (-1%), "РусАла" (-1%), "Яндекса" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,6%), "МТС" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Группа Позитив" (+3,2%), "АЛРОСА" (+0,3%).

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в понедельник, что президент РФ Владимир Путин во время рабочего завтрака 18 ноября проинформирует лидера КНР Си Цзиньпина о последних контактах с американской стороной, в том числе с учетом итогов трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Помощник президента продолжил: "И можно предположить, что лидеры обсудят в ходе этого двустороннего контакта и предстоящую затем уже встречу, переговоры в трехстороннем формате с участием президента США".

По словам Ушакова, Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином развитие двустороннего сотрудничества в сфере экономики, в том числе энергетику, финансы, технологии, искусственный интеллект.

Ушаков также сообщил, что подключение представителей ЕС к трехсторонним переговорам по Украине с Россией не согласовывалось. "О расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовалось", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", будут ли европейцы участвовать в следующем раунде переговоров

По мнению Ушакова, для подключения представителей Европы к переговорам по Украине должен пройти еще один, а возможно, и больше встреч в нынешнем формате. "Для того, чтобы это было согласовано, потребуется много чего сделать и, в частности, наверное, может быть, и пройти еще один и, может быть, не один раунд трехсторонних переговоров", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Украина, Иран, ядерное разоружение станут темами его встречи с Путиным и председателем КНР Си.

Он добавил, что темой переговоров станет и денуклеаризация. При этом Трамп признал, что "это сложный вопрос", потому что трудно говорить о том, как избавиться от ядерных вооружений, когда их имеют и другие страны.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", инвесторы предпочитают дождаться итогов саммита АТЭС с участием лидеров России, США и Китая, также следят за консультациями вокруг проведения следующих переговоров по украинскому урегулированию, к которым должна присоединиться Европа.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, новым покупкам российских акций не способствуют смешанный новостной фон по переговорам по Украине, снижение нефти, а также неуверенность в возможных прорывах по итогам планируемой на 19 ноября встречи глав России, КНР и США.

Индекс МосБиржи ожидаемо откатился ниже уровня 2500 пунктов, но это охлаждение рынка можно назвать локальным и обусловленным дефицитом поддерживающих новостных вводных. До появления оптимистичных новостей можно рассчитывать на удержание индекса в диапазоне 2450-2550 пунктов, который обеспечивает сохранение восходящей технической картины рынка, считает Локтюхов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в понедельник снизился, реагируя на расширение санкций ЕС, более низкие цены на нефть и ожидания важных геополитических событий.

Индексы МосБиржи и РТС откатились от сопротивлений 2510 и 965 пунктов соответственно. Инвесторы фиксируют прибыль на фоне санкционных новостей от ЕС и ожидают саммита АТЭС, на котором запланирована встреча лидеров РФ, США и Китая, а также ждут назначения следующей даты трехсторонних переговоров по Украине.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, рынок акций РФ начал неделю со снижения, индекс МосБиржи не смог удержаться выше 2500 пунктов.

Геополитика пока не дает четкого сигнала, рынок ожидает новостей с переговорных площадок. Главным событием недели станет саммит АТЭС 18-19 ноября, где впервые состоится трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Основной темой заявлена ядерная тематика: Россия настаивает на контроле над стратегическими вооружениями. В следующем раунде переговоров по урегулированию украинского кризиса должны принять участие и представители ЕС. Если переговоры сорвутся, это сильно ударит по индексу МосБиржи, считает аналитик.

Упали бумаги "Евротранса" (-21,3%) на фоне известий о делистинге его акций и облигаций на Мосбирже с 30 декабря. Все АЗС сети "Трасса" остановлены, объявлен дефолт по долгу в 27,1 млрд рублей, а основной акционер арестован по уголовному делу, отметил аналитик.

В целом, чтобы не брать на себя излишний риск, инвесторам сейчас лучше придерживаться стратегии позиционных покупок - только на подтвержденных сигналах, а не на слухах с саммита АТЭС. При получении подтвержденных позитивных сигналов в краткосрочной перспективе можно ожидать продвижения индекса МосБиржи в область 2550-2600 пунктов, считает Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций, в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40 и DAX просели на 0,03-0,4%, FTSE подрос на 0,2%), минусуют США (индексы акций к 19:00 снизились на 0,6-1,7% во главе с Nasdaq).

Цены на нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены снижаются на фоне ожиданий избытка предложения на мировом рынке на фоне восстановления поставок с Ближнего Востока.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $93,43 за баррель (-2,5% и +0,02% в пятницу), декабрьская цена фьючерса на WTI - $86,62 за баррель (-2,2% и -0,2% в пятницу).

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу ухудшило прогноз сокращения спроса на нефть в мире в 2026 году на 67 тыс. баррелей в сутки, до 2,684 млн б/с.

В то же время МЭА повысило прогноз глобальных поставок нефти в текущем году на 920 тыс. б/с, до 101,6 млн б/с, и ожидает, что в четвертом квартале предложение на рынке будет превышать спрос.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют "существенный избыток предложения" на нефтяном рынке в следующем году. Это будет способствовать снижению цен на нефть, несмотря на сохраняющиеся риски перебоев в поставках, говорится в их обзоре.

Предложение нефти в 2027 году, по оценкам экспертов, превысит спрос на 2 млн баррелей в сутки (б/с) даже с учетом того, что рынок может недополучить порядка 1 млн б/с из-за перебоев в поставках.

Тем временем риски для судоходства в Ормузском проливе сохраняются на фоне новых атак на танкеры. Два танкера, шедших через пролив по несогласованному с Тегераном маршруту, подорвались в заминированной зоне, сообщили в ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, в воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Персидском заливе был атакован танкер, связанный с Индией.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в понедельник кроме упавших бумаг "Евротранса" снизились акции ПАО "МГКЛ" (-14,9%), "Нижнекамскнефтехима" (-4,2% и -4,5% "префы"), ПАО "ВУШ Холдинг" (-3,6%), "Объединенной вагонной компании" (-3,4%), ПАО "Софтлайн" (-3,4%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+14,2%), ПАО "НоваБев Групп" (+8,1%), "Аптечной сети 36,6" (+7,9%), "ОГК-2" (+7,3%), банка "Уралсиб" (+5,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 70,92 млрд рублей (из них 6,27 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,22 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,17 млрд рублей на акции "Газпрома").