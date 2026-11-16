Рубль в понедельник подешевел в паре с юанем на фоне снижения котировок нефти

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торговой сессии в понедельник, рубль подешевел на фоне снижения котировок нефти. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,402 руб., что на 10,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 17 ноября на 36,27 копейки, до 82,5143 руб./$1, и повысил курс евро на 16,26 копейки, до 91,1948 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Комментарии аналитиков

"Рубль закрыл прошлую неделю на уровне предыдущей пятницы (12,3 руб. за юань), отыграв умеренное ослабление в начале недели. Давление на рубль мог оказать рост объема покупок валюты Минфином по бюджетному правилу (с понедельника - до 15,6 млрд рублей в день против 12,7 млрд рублей в день в прошлом месяце). Восстановление цен на нефть к концу недели до $97 за баррель могло быть фактором поддержки рубля. ЦБ опубликовал данные по факторам валютного рынка в октябре, когда рубль укрепился на 2,5%. Укрепление происходило на фоне заметного снижения спроса на валюту со стороны импортеров. Более того, продажи валюты экспортерами сократились вопреки росту экспортных цен на нефть в сентябре-октябре (+51%), что могло быть связано с увеличением лагов поступления экспортной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Курсы валютных пар доллар/рубль и евро/рубль могут колебаться в диапазонах 80,9-83,5 руб./$1 и 89,5-92,7 руб./EUR1 на текущей неделе, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Основными факторами для курса национальной валюты на текущей неделе останутся нефтяные котировки, геополитическая премия и повышенный объем валютных операций, указывает эксперт в комментарии. С учетом высокой неопределенности, отмечает Кравченко, возможный диапазон колебаний оценивается в 80,9-83,5 руб./$1 и 89,5-92,7 руб./EUR1.

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 82-84 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко.

Все еще актуальный тренд на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ продолжает оказывать поддержку российскому рублю, констатирует эксперт. Оптимизм ему может добавить и заявление о прогнозах по росту ВВП России по итогам текущего года, отмечает он.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2026 года составило $40,8 млрд, что на 42,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $28,6 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, рост показателя произошел вследствие роста экспорта товаров, который был частично нивелирован увеличением доходов к выплате.

Профицит в сентябре 2026 года составил $6,1 млрд, что в 1,9 раза больше, чем в августе (по уточненной оценке - $3,2 млрд). По сравнению с сентябрем 2025 года ($7,6 млрд) он снизился на19,7%.

Профицит торгового баланса РФ в январе-сентябре 2026 года увеличился на 21,1% - до $103,5 млрд по сравнению с $85,5 млрд за аналогичный период 2025 года. Рост профицита баланса внешней торговли произошел в результате увеличения экспорта, обусловленного высокими ценами на мировых товарных рынках.

Профицит баланса внешней торговли товарами в сентябре 2026 года составил $12,1 млрд, что на 2,5% больше показателя августа ($11,8 млрд) и на 0,8% меньше по сравнению с сентябрем 2025 года ($12,2 млрд).

Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в третьем квартале 2026 года увеличилась до рекордных 62,2% с 59,6% во втором квартале, следует из расчетов "Интерфакса" на основании предварительных данных о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Одновременно сокращается доля платежей в валютах недружественных государств, обновляя минимумы, в третьем квартале она снизилась до 10,4% после 11,7% во втором квартале и 10,0% в первом.

Доля прочих валют, которая в течение 2025 года немного превышала 30%, в третьем квартале текущего горда снизилась до 27,4% после 28,8% во втором квартале и 27,7% в первом.

Цены на нефть

Падение нефтяных котировок вечером в понедельник ускорилось на ожиданиях избытка предложения на мировом рынке на фоне восстановления поставок с Ближнего Востока.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $93,54 за баррель, что на 2,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,12%, до $86,69 за баррель.

По итогам минувшей недели оба контракта снизились в цене на 2,5%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу ухудшило прогноз сокращения спроса на нефть в мире в 2026 году на 67 тыс. баррелей в сутки, до 2,684 млн б/с.

В то же время МЭА повысило прогноз глобальных поставок нефти в текущем году на 920 тыс. б/с, до 101,6 млн б/с, и ожидает, что в четвертом квартале предложение на рынке будет превышать спрос.

Тем временем риски для судоходства в Ормузском проливе сохраняются на фоне новых атак на танкеры.

Два танкера, шедших через пролив по несогласованному с Тегераном маршруту, подорвались в заминированной зоне, сообщили в ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, в воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Персидском заливе был атакован танкер, связанный с Индией.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 463 единицы, что является максимумом с мая 2025 года. Число газовых буровых сократилось на четыре и составило 127 единиц.

Скидки при продаже российской нефти с отгрузкой в западных портах в первой половине ноября увеличились к октябрю; в Приморске превысили $30 за баррель, при поставках в Азию нефть также дешевеет, как Urals, так и ESPO, в Индии премия сменилась устойчивой скидкой.

Таким образом, цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в ноябре пока складывается на уровне $73,5 за баррель по сравнению с $101,46 за баррель в октябре, $92,08 в сентябре и $67,11 за баррель в августе. В июле она составила $59,02 за баррель, в июне - $63,52, в мае - $86,52, в апреле - $94,87, в марте - $77, в феврале - $44,59, в январе - $40,95. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 16 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу повысилась на 3 базисных пункта - 13,95% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в понедельник не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметках 14,05%, 14,19% и 14,53% годовых соответственно.