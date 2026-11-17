Рынок акций США начал неделю падением, Nasdaq потерял более 2%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко снизились по итогам сессии в понедельник, инвесторы ждали отчетности Nvidia Corp. и начала торгов акциями Anthropic.

Nvidia обнародует квартальные результаты во вторник после закрытия торгов в Штатах. Аналитики в среднем прогнозируют рост квартальной выручки чипмейкера примерно на 90%.

Участники рынка ждут выступления временно исполняющей обязанности CEO компании Колетт Кресс. Она заняла эту должность после отставки сооснователя Дженсена Хуана на прошлой неделе.

На минувших выходных сотрудники и акционеры Nvidia, а также предприниматели, в том числе глава SpaceX и Tesla Илон Маск, подписали петицию с требованием вернуть Хуана на пост CEO компании. К утру понедельника петицию подписали более 172 тыс. человек.

Акции Nvidia в понедельник подешевели на 4,1%. Цена бумаг других чипмейкеров также снизилась, включая Advanced Micro Devices (-5,6%), Broadcom (-3,9%) и Micron Technology (-7,6%).

Тем временем в четверг начнутся торги бумагами ИИ-компании Anthropic после одного из крупнейших размещений акций в истории. Как написало агентство Bloomberg в прошлый четверг, книга заявок на IPO была переподписана в четыре раза.

Также в понедельник стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре упал до 7,8 пункта. В октябре индикатор составлял рекордные с декабря 2021 года 25,5 пункта, и аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали более умеренное снижение, до 18 пунктов.

Акции Diamondback Energy подешевели на 4,1%. Американская нефтегазовая компания договорилась о покупке портфеля активов Double Eagle за $2,15 млрд и 15,56 млн своих акций.

Капитализация Intel Corp. снизилась на 7,1%. Группа акционеров компании подала к ней коллективный иск, обвинив руководство в сокрытии снижения продаж ПК, которое привело к падению акций на 29% в день раскрытия отчетности за минувший квартал.

Цена бумаг Yeti Holdings Inc. опустилась на 2,3% после того, как Goldman Sachs ухудшил рекомендацию для акций производителя сумок-холодильников и других товаров для отдыха на свежем воздухе до "нейтрального" уровня.

Рыночная стоимость Aramark увеличилась на 2,6%, хотя кейтеринговая компания не оправдала ожидания рынка по скорректированной прибыли и выручке за минувший квартал.

Котировки акций Eli Lilly понизились на 0,8%. Крупнейшая по капитализации фармацевтическая компания мира достигла соглашения о покупке биотехнологической компании Calytrix Bio Inc. в рамках сделки стоимостью до $1,5 млрд. Calytrix специализируется на разработке антительной (моноклональной) терапии для пациентов с редкими видами раковых заболеваний крови.

Стоимость бумаг Tyson Foods подскочила на 8,7%. Американский производитель продуктов питания получил чистый убыток в четвертом квартале 2026 финансового года, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник понизился на 1,41% и составил 51608,17 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,92% - до 7416,59 пункта.

Nasdaq Composite упал на 2,49% и завершил торги на уровне 24509,76 пункта.