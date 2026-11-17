Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением фондовых индексов на 0,5%

Лидируют в откате бумаги "Татнефти" и АФК "Система"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует умеренное снижение на фоне падающих второй день подряд мировых цен на нефть и в целом нестабильной ситуации на мировых рынках капитала; участники рынка также анализируют геополитические сообщения последних дней относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2464,23 пункта (-0,51%), индекс РТС - 940,77 пункта (-0,51%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,2%.

Подешевели акции "Татнефти" (-1,2%), АФК "Система" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), "ИКС 5" (-1%), "ММК" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "РусАла" (-0,8%), "Норникеля" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Т-Технологий" (-0,4%), МКПАО "ВК" (-0,4%), МКПАО "Яндекс" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Полюса" (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,5%) и "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Подорожали акции "Мосбиржи" (+0,2%).

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что добиться финального соглашения России и Украины не будет простой задачей, однако в решении кризиса есть успехи.

"Любое финальное мирное соглашение нуждается в согласии и России и Украины", - написал он в соцсети X. "Остаются сложные проблемы, окончательное соглашение потребует трудных решений. Однако мы добиваемся успехов, в тесной координации с Россией, Украиной и Европой", - продолжил Кушнер. По его словам, цель дипломатического процесса - прекращение боевых действий, укрепление европейской безопасности, заложение основ для долгосрочного мира.

При этом Кушнер отметил, что значительная часть общественности заостряет внимание на разногласиях сторон, однако в ходе дискуссий появляются конструктивные идеи, "которые не попадают в поле зрения публики". Он заверил, что обсуждения позволяют находить потенциальные решения и сближать противоположные точки зрения.

Разговор по проблеме урегулирования на Украине провели в понедельник спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф с помощником президента России Юрием Ушаковым. "Сегодня утром (по времени США - ИФ) Уиткофф и я обсудили с Юрием Ушаковым достигнутый прогресс и следующие шаги в мирном процессе", - написал Кушнер в понедельник в соцсети Х.

"Мы обсудили пути содействия прямому взаимодействию между Европой и Россией, которое практически отсутствовало в течение последних четырех лет. Важно, чтобы обе стороны напрямую слышали опасения и предложения друг друга, так как мы работаем над более стабильным и безопасным будущим для Европы", - отметил он.

По словам Кушнера, также состоялся продуктивный разговор с украинской стороной и европейскими партнерами США, в том числе с советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также представителями ЕС и НАТО.

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг встретятся в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, пишет портал Axios со ссылкой на источники. Согласно публикации, это будут консультации "для работы над гарантиями безопасности и планом послевоенного экономического восстановления Украины". Портал отмечает, что встреча состоится в тот же день, что и трехсторонний саммит лидеров США, России и Китая в Шэньчжене.

Американский чиновник назвал встречу спецпосланников в Берлине и визит президента США Дональда Трампа в Китай "скоординированными дипломатическими усилиями". По словам источника, Уиткофф и Кушнер "находятся в регулярном контакте с украинскими и европейскими официальными лицами, одновременно взаимодействуя с Россией".

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам сессии в понедельник, инвесторы ждали отчетности Nvidia и начала торгов акциями Anthropic. Nvidia обнародует квартальные результаты во вторник после закрытия торгов в Штатах. Аналитики в среднем прогнозируют рост квартальной выручки чипмейкера примерно на 90%. Участники рынка ждут выступления временно исполняющей обязанности CEO компании Колетт Кресс. Она заняла эту должность после отставки сооснователя Дженсена Хуана на прошлой неделе.

В понедельник стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре упал до 7,8 пункта. В октябре индикатор составлял рекордные с декабря 2021 года 25,5 пункта, и аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали более умеренное снижение, до 18 пунктов.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует небольшое снижение (-0,06%), что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на фондовых биржах США 17 ноября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник также наблюдается преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, Японии, Австралии и Южной Кореи снижаются на 0,8-2,1%, и лишь индекс материкового Китая CSI 300 подрастает на 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть 17 ноября утром продолжают снижаться после заметного падения накануне; участники рынка продолжают следить за новостями на Ближнем Востоке. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,9%, до $91,61 за баррель, при этом фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,89%, до $84,96 за баррель.