Brent подешевела до $91,95 за баррель

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дешеветь на данных Минэнерго США о запасах нефти в стране.

К 18:36 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,19 (1,28%) до $91,95.

Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на бирже NYMEX на $1,76 (2,05%), до $84,25 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на прошлой неделе увеличились на 3,38 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

Товарные запасы бензина на этой неделе выросли на 5,192 млн баррелей, дистиллятов - на 140 тысяч баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 0,5 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,209 млн баррелей. Неделей ранее они выросли на 106 тыся баррелей.