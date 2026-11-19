Brent торгуется у $92,14 за баррель

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно утром в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах в США и ситуацию на Ближнем Востоке.

К 8:14 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,21%) до $92,14 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,19 (1,28%), до $91,95 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,11 (0,13%), до $82,15 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,75 (3,2%), до $83,26 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в американских хранилищах на прошлой неделе увеличились на 3,38 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 13 ноября, выросли на 5,192 млн баррелей, дистиллятов - на 140 тысяч баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 0,5 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения новых масштабных ударов по Ирану, сообщила The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, решение еще не принято.