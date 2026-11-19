Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов на 0,1%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг консолидируется при смешанной blue chips на фоне данных Росстата об ускорении инфляции, ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий итогов встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС); фактором поддержки выступает стабилизация нефти (январский фьючерс на Brent торгуется выше $92 за баррель).

К 09:01 индекс МосБиржи составил 2467,72 пункта (-0,1%), индекс РТС - 945,39 пункта (-0,1%). Из индексных бумаг лидируют в снижении акции "НЛМК" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "РусАла" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,5%), но подросли акции "Роснефти" (+0,6%), "Полюса" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 ноября, составляет 82,2281 руб. (-22,48 копейки).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в России за неделю с 10 по 16 ноября составил 0,19% после роста на 0,12% с 3 по 9 ноября, снижения на 0,04% с 27 октября по 2 ноября, роста на 0,08% с 20 по 26 октября. Из данных за октябрь и половину ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 ноября ускорилась до 7,07% с 6,97% на 9 ноября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года.

Переговоры "на полях" саммита АТЭС

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп "на полях" саммита АТЭС в четверг провели двустороннюю встречу. В Кремле ранее заявили, что рассчитывают, что встреча будет полезной и содержательной. С российской стороны во встрече приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Время отдельной двусторонней встречи президентов РФ и США было согласовано уже после начала саммита, при этом полноформатных переговоров не планировалось.

Президент США Трамп заявил, что надеется на продуктивную встречу с Путиным и хороший результат. "С нетерпением ожидаем нашей встречи. Мы друг друга знаем уже многие годы. Сегодня встретимся, я надеюсь, проведем продуктивную встречу. Потом запланирована вторая встреча. Я надеюсь на хороший результат", - сказал Трамп в четверг перед началом двухсторонней встречи с президентом России Путиным. Президент России перед началом встречи воздержался от каких-либо заявлений.

В Кремле прагматично настроены в связи с предстоящей встречей президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне: речь пойдет о том, как дальше выстраивать отношения. В преддверии встречи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России нет невероятных, но есть прагматические ожидания от хорошего обмена мнениями по широкому кругу вопросов.

"Что касается вопросов, которые могут быть обсуждены, они носят очень-очень широкий характер, поскольку международная обстановка заставляет прежде всего говорить о тех конфликтах, которые сейчас нарывают в буквальном смысле", - сказал накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков. Помимо этого, отметил он, "естественно, пойдет разговор о том, как дальше выстраивать отношения, в том числе между крупными державами, а также как это сотрудничество этих крупных держав может влиять на оздоровление ситуации в мире вообще".

Отвечая на вопрос, можно ли с уверенностью сказать, что украинский вопрос будет в повестке, Ушаков заявил: "Я думаю, что без дискуссии по этому вопросу лидеры вряд ли обойдутся".

В среду Путин уже провел полноформатные переговоры с Си Цзиньпином, потом он и китайский лидер встретились с Трампом на приеме в честь глав делегаций саммита АТЭС.

Президент США Трамп заявил, что его встреча с Путиным и председателем КНР Си выгодна Вашингтону, поскольку Москва и Пекин работают вместе. "Потому что они работают вместе. У них есть отношения", - подчеркнул Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос ведущей, почему ему выгодно встречаться с Путиным и Си одновременно. По мнению американского лидера, партнерство Москвы и Пекина "не должно было состояться", однако их объединила тема энергоносителей. По его словам, "свел их" экс-президент США Барак Обама.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова, инвесторы находятся в ожидании заявлений с полей саммита АТЭС в Шэньчжэне, где состоится трехсторонняя встреча между главами России, Китая и США (ее начало запланировано на 9:30 мск). Вышедшие накануне вечером еженедельные данные Росстата по инфляции в РФ можно отнести к негативным факторам, что может скорректировать ожидания в отношении дальнейшей монетарной политики Банка России.

С точки зрения технического анализа на дневном графике индекс МосБиржи в случае продолжения снижения может найти поддержку на уровне 2428 пунктов, рядом с которым проходит 50-дневная скользящая средняя. В случае положительного новостного фона и разворота вверх ближайшее сопротивление может находится на уровне 2541 пункт, считает аналитик.

Зарубежные рынки

В США накануне снизились индексы акций S&P 500 (-0,2%) и Dow Jones (-1,1%), но подрос Nasdaq (+0,4%). Инвесторы оценивали финансовые результаты Nvidia и других компаний, а также протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы, когда процентная ставка по федеральным кредитным средствам осталась неизменной в диапазоне 3,75-4% годовых.

При этом почти все руководители Федрезерва на последней встрече склонялись к целесообразности повышения ключевой ставки в предстоящие месяцы при развитии инфляционной картины и ситуации на рынке труда в соответствии с их базовыми сценариями, говорится в протоколе. Двое членов FOMC отметили, что в случае получения неблагоприятных данных об инфляции может потребоваться рассмотреть подъем ставки более чем на 25 базисных пунктов на заседании в декабре.

Акции Nvidia в среду подешевели на 2,9%. После закрытия рынка во вторник разработчик чипов отчитался о более чем двукратном росте выручки и чистой прибыли в третьем финквартале (завершился 25 октября), причем первый показатель обновил рекорд. Nvidia также дала сильный прогноз на текущий период. Кроме того, председатель совета директоров Харви Джонс сообщил инвесторам, что компания не рассматривает возможность возвращения Дженсена Хуанга на пост главного исполнительного директора.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX снизился на 1,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), растут американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,5-1,3%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабилизировались после снижения, нефтетрейдеры опасаются новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:01 мск в четверг составила $92,21 за баррель (+0,3% и -1,3% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $83,23 за баррель (-0,1% и -3,2% в среду).

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану, сообщило издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, Трамп "обдумывает планы еще одного раунда широкомасштабных военных ударов по Ирану" в связи с новыми разведданными об иранских возможностях и усилением давления со стороны Израиля. Они уточнили, что решение еще не принято.

Издание отмечает, что в администрации президента США существуют большие разногласия по поводу разведывательных данных и целесообразности повторного нападения на Иран.

Однако источники заявили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настойчиво добивается, чтобы США присоединились к Израилю в четырех-семидневной кампании авиаударов по Ирану.

Накануне нефть просела на данных Минэнерго США по запасам сырья: резервы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,38 млн баррелей, запасы бензина выросли на 5,192 млн баррелей, дистиллятов - на 140 тыс. баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 0,5 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.