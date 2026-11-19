Рубль утром дорожает к юаню на фоне подрастающей нефти

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дорожает на фоне небольшого укрепления нефти.

Президент РФ Владимир Путин 19 ноября продолжит работу на 33-м саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). В четверг, основной день саммита, состоится рабочее заседание лидеров.

Кроме того, "на полях" саммита в четверг состоится трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Кроме того, в четверг утром состоялась двусторонняя встреча Путина и Трампа и инвесторы ждут новостей относительно ее итогов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,298 руб. (-1,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,24 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рост потребительских цен в РФ с 10 по 16 ноября составил 0,19% после роста на 0,12% с 3 по 9 ноября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост потребительских цен в РФ к 16 ноября составил 0,30%, с начала года цены выросли к 16 ноября на 6,53%.

Из данных за октябрь и половину ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 ноября ускорилась до 7,07% с 6,97% на 9 ноября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2025 года. Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует только 25 ноября (перенес публикацию с 13 ноября после кибератак на его сайт в начале ноября).

Нефть

Цены на нефть немного повышаются утром в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах в США и ситуацию на Ближнем Востоке.

Котировка январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:07 по Москве составляет $92,22 за баррель, что на 0,31% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подросли в цене на 0,1%, до $83,3 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в американских хранилищах на прошлой неделе увеличились на 3,38 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 13 ноября, выросли на 5,192 млн баррелей, дистиллятов - на 140 тыс. баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 0,5 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Между тем президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения новых масштабных ударов по Ирану, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, решение еще не принято.