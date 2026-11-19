В Узбекистане создается промзона Turon Turk с инвестициями $350 млн

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Ферганской области Узбекистана планируется создать специальную промышленную зону Turon Turk, инвестиции в проект оцениваются в $350 млн, сообщила пресс-служба областной администрации.

Общая площадь зоны составит 26 га. Здесь предполагается организовать переработку плодоовощной продукции, производство электротехнических, пищевых и текстильных товаров. Предусматривается создание 5 тысяч рабочих мест.

Проект будет реализован совместно с турецкой Heyal Holding.

Глава Ферганской области Хайрулло Бозоров встретился с членом совета директоров Heyal Holding Османом Хеялом. Стороны обсудили текущее состояние проекта, ход строительных работ и дальнейшие этапы его реализации.

Heyal Holding - турецкая многопрофильная группа компаний, работающая в сфере инвестиций, строительства, недвижимости, логистики, внешней торговли и финансов.