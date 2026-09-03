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РЖД по итогам года ждут небольшого снижения погрузки

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" ожидает небольшого снижения погрузки по итогам текущего года, но все будет зависеть от последних месяцев, сообщил журналистам глава компании Олег Белозеров во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

"Мы предполагаем, что (погрузка в 2026 г. - ИФ) будет чуть ниже, но все будет зависеть от последних месяцев. Динамика разновекторная, разнонаправленная. Сейчас погрузка, в принципе, увеличивается по отношению к предыдущему году, в том числе в августе. Но многое будет зависеть от внешних факторов. Я бы сказал по-другому: все, что нам предъявит экономика, мы вывезем. Поэтому основной вопрос на тему того, какие будут объемы - вопрос к тому, сколько предъявит экономика", - пояснил он.

Белозеров отметил, что рекордные показатели в этом году ожидаются, в частности, по перевозкам грузов в контейнерах.

"В прошлом году была просадка. Мы очень быстро росли. В этом году восстановили очень высокие темпы прироста и думаем, что выйдем на рекорд. Они прирастают по-разному. В целом, за январь-август, наверное, где-то порядка 4%", - сказал глава РЖД.

Погрузка на сети РЖД, согласно операционным данным компании, снижается с 2022 г. По итогам 2025 г. показатель был на уровне 1 млрд 115,8 млн тонн (-5,6% к 2024 г.). За январь-август 2026 г. погрузка составила 734,1 млн тонн (-0,6%). Рост погрузки на сети РЖД год к году фиксируется уже пять месяцев подряд, начиная с апреля, темпы роста в этом периоде варьировались от 0,1% до 1,9%.

Олег Белозеров РЖД
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