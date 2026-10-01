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Долю бензина в переработке для сохранения права на обратный акциз будут считать по каждому НПЗ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК), ужесточающие условия получения нефтяными компаниями обратного акциза на нефтяное сырье. Требование по выпуску бензина придется выполнять каждому нефтеперерабатывающему заводу в отдельности.

Документ (№617-9) размещен в электронной базе данных парламента, поправки внесены в рамках бюджетного пакета.

Согласно действующему законодательству (ст. 179.7 п. 15), налоговые органы аннулируют свидетельство переработчика нефтяного сырья, если по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев или года доля бензина АИ-92 и выше, проданного в РФ, вместе с прямогонным бензином, направленным на нефтехимию, оказалась меньше 10% от объема переработанного сырья. Без свидетельства компания не может получить вычет акциза. Показатель считается в целом по компании. Законопроект предписывает рассчитывать его отдельно по каждому НПЗ. Соответствующая поправка вносится в ст. 179.7 п.15.

"Соотношение, предусмотренное настоящим подпунктом, определяется отдельно по каждому нефтеперерабатывающему заводу", - говорится в поправке.

В свою очередь, размер обратного акциза зависит, в частности, от коэффициента СПю (он прописан в п.8 ст.193 НК), который отражает структуру продуктов, выпускаемых из сырья. Завышение этого коэффициента ведет к потерям бюджета, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект устанавливает, что вакуумный газойль, гудрон и мазут, выпущенные компанией со свидетельством переработчика, признаются нефтяным сырьем, только если сама компания учла их при расчете СПю как темные нефтепродукты. Законопроект также вносит изменения в порядок учета продуктов переработки при расчете коэффициента.

В случае принятия нормы вступят в силу с 1 января 2027 г.

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