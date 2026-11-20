В Японии потребительские цены в октябре выросли на 2,3% - максимум за 11 месяцев

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Японии в октябре потребительские цены увеличились на 2,3% в годовом выражении, сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций страны.

Инфляция ускорилась по сравнению с 2,1% в сентябре и стала максимальной за одиннадцать месяцев (с ноября 2025 года).

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в октябре составил 2,2% против 2,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали 2,3%, по данным Trading Economics.

Стоимость продуктов питания в прошлом месяце поднялась на 2,7%, что является минимальным повышением с января 2022 года (в сентябре рост составлял 2,8%). Одежда подорожала на 1,4% (на 1,2%), газ - на 5,8% (на 2,4%). Цены на электроэнергию выросли впервые за одиннадцать месяцев - на 1,4% (в сентябре они упали на 2,4%).

Транспортные услуги подорожали на 2,4% (на 2,5%), медицинские - на 2,9% (на 2,8%). Образовательные услуги подешевели на 3,8%, как и в сентябре.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в прошлом месяце составила 2,2% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее.

Потребительские цены в Японии в октябре повысились на 0,5% относительно предыдущего месяца. В сентябре, согласно уточненным данным, подъем составлял 0,4%.