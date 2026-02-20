Поиск

Рост потребительских цен в Японии в январе замедлился до минимума с марта 2022 г.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в январе 2026 года увеличились на 1,5% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций.

Это минимальные темпы роста с марта 2022 года. В декабре 2025 года инфляция составила 2,1%.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце замедлился до 2% с 2,4% в декабре. Динамика показателя совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Темпы роста являются минимальными с января 2024 года и соответствуют целевому уровню Банка Японии в 2%.

Продукты питания в прошлом месяце подорожали минимальными темпами за 15 месяцев - на 3,9% (+5,1% в декабре), потребительские товары - на 0,8% (+1,6% в декабре). Рост цен на транспортные услуги замедлился до 0,8% с 1,9% месяцем ранее, на медицинские - до 0,4% с 0,7%. Стоимость электроэнергии снизилась на 1,7% (-2,3% в декабре), газа - на 2% (-2,1%).

Образовательные услуги подешевели на 5,6%, как и месяцем ранее. Рост цен на одежду ускорился до 2,4% с 2%, на коммуникационные услуги - до 6,7% с 6,2%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в январе составила 2,6% в годовом выражении против 2,9% в декабре.

Потребительские цены в Японии в прошлом месяце снизились на 0,2% в помесячном выражении, как и в декабре.

