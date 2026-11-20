"Аэрофлот" сохраняет планы удержать трафик в 2026 г. на прошлогоднем уровне

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сохраняет планы удержать пассажиропоток группы по итогам 2026 года на прошлогоднем уровне (более 55 млн человек), несмотря на снижение показателя в последние пять месяцев, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.

"На ноябрь и декабрь выставили большее количество провозных емкостей относительно прошлого года. Мы рассчитываем, что это позволит группе по итогам 2026 года выйти на те показатели, которые озвучивали ранее", - сказал Александровский журналистам в кулуарах форума "Транспорт России".

Снижение трафика в последние месяцы, по его словам, вызвано "объективными причинами". "Это и ограничения в воздушном пространстве, и перестроение нашей маршрутной сети в сторону несколько более длинных маршрутов. Безусловно, ограничения существенно влияют на наиболее короткие, но ёмкие рынки. Например, это маршруты Москва - Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород и ряд других. Также можем отметить на коротких рейсах усиление конкуренции с наземными видами транспорта", - пояснил глава "Аэрофлота".

В последние пять месяцев динамика пассажиропотока группы была отрицательной: в октябре падение было на уровне 5,5% г/г, в сентябре - 4,2%, в августе - 1,3%, в июле - 0,6%, в июне - 4,3%. До этого, с января по май перевозки увеличивались в диапазоне от 0,1 до 4,7%.

Тарифы авиакомпаний группы на внутренних линиях в январе-сентябре росли ниже инфляции - примерно на 5%, добавил Александровский. В ноябре, по его словам, были "околонулевые значения по отношению к прошлому году". "Прогнозируем, что рост тарифов авиакомпаний группы (на внутренних рейсах - ИФ) в следующем году будет находиться в пределах инфляционных значений", - сказал он.

Александровский в очередной раз заверил, что группа обеспечена авиатопливом: "Что касается физического наличия топлива (в РФ - ИФ), то мы с этим не сталкивались: дефицита нет (...). Вся полётная программа выполняется в строгом соответствии с нашим планом".

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию".