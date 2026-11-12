Падение перевозок группы "Аэрофлот" в октябре ускорилось до 5,5%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в октябре 2026 года сократился на 5,5% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 4,5 млн человек, сообщила компания.

На внутренних линиях показатель упал на 9,5%, составив 3,1 млн пассажиров, на международных он вырос на 4,9%, до 1,4 млн.

Отрицательную динамику перевозок в компании в очередной раз объяснили временными ограничениями полетов (в рамках режима "ковер" - ИФ), а также изменениями структуры перевозок: провозные емкости с коротких линий, таких как Москва - Санкт-Петербург, были задействованы на протяженных маршрутах.

"Минусовой" пассажиропоток группы фиксируется пятый месяц подряд: в сентябре падение было на уровне 4,2% г/г, в августе - 1,3%, в июле - 0,6%, в июне - 4,3%. С января по май перевозки росли в диапазоне от 0,1 до 4,7%.

Пассажирооборот группы в октябре, согласно пресс-релизу, снизился на 2,7%, предельный - на 2,4%. Занятость кресел стала меньше на 0,3 процентного пункта (п.п.) и составила 92% - на фоне снижения показателя на внутренних линиях на 2,2 п.п., до 92,7%.

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла в октябре почти 2,5 млн пассажиров, что на 2,2% меньше, чем годом ранее: внутри страны трафик составил 1,4 млн (-8,5%), зарубежный - 1,05 млн (+7,6%). Пассажирооборот увеличился на 0,5%, предельный - сократился на 0,1%, а занятость кресел выросла на 0,4 п.п., до 91,7%.

За десять месяцев общий пассажиропоток группы достиг 46,7 млн человек, что на 1,1% меньше, чем годом ранее. На внутренних линиях отправлено 34,2 млн человек (-5,1%), на международных - 12,5 млн (+11,9%). Пассажирооборот вырос на 3,3%, предельный - на 1,9%. Занятость кресел составила 91,4% (+1,3 п.п.). Сообщалось, что по итогам текущего года группа рассчитывает перевезти пассажиров в объеме не меньшем, чем в 2025-м (55,3 млн человек), а также нацелена получить положительный финансовый результат.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.