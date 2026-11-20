Денежная база в России выросла с 6 по 13 ноября на 78,4 млрд рублей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В России объем денежной базы в узком определении на 13 ноября составил 23084,8 млрд рублей, сообщил Банк России.

На 6 ноября денежная база в России равнялась 23006,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,34%, или на 78,4 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.