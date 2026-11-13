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Денежная база в России выросла с 30 октября по 6 ноября на 56,3 млрд рублей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в РФ на 6 ноября составил 23006,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 30 октября денежная база в России равнялась 22950,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,24%, или на 56,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Банк России ЦБ РФ
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