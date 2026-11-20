Саудовская Аравия в сентябре увеличила добычу нефти на 34% м/м, экспорт на 21%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в сентябре нарастила добычу нефти на 34,2% относительно предыдущего месяца, экспорт - на 20,9%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 5,379 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,451 млн б/с в августе. Относительно сентября 2025 года он сократился на 16,7%.

Добыча нефти Саудовской Аравии в cентябре подскочила до 8,372 млн б/с с 6,238 млн б/с в августе. К сентябрю 2025 года она упала на 16%.

Производство нефти в Венесуэле в сентябре составило 1,206 млн б/с против 1,201 млн б/с месяцем ранее. Относительно того же месяца 2025 года показатель вырос на 9,1%. Страна экспортировала в позапрошлом месяце 946 тыс. б/с по сравнению с 924 тыс. б/с в августе, годом ранее поставок за рубеж не было.

По предварительным оценкам JODI, США в сентябре снизили добычу нефти на 0,1% - до 13,953 млн б/с по сравнению с пересмотренными 13,965 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 0,8% (с 13,844 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по предварительным расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 4,021 млн б/с по сравнению с 3,992 млн б/с в августе (рост на 0,7%) и 4,37 млн б/с в сентябре предыдущего года (сокращение на 8%).