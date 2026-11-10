Китай в октябре увеличил импорт нефти до полугодового максимума - 10,2 млн б/с

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Импорт нефти Китаем в октябре вырос на 13% к сентябрю и достиг почти 10,21 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Это максимальный показатель с марта текущего года, когда средний уровень поставок в страну составлял 11,77 млн б/с.

Импорт нефти Китаем начал снижаться в апреле вместе с развитием конфликта на Ближнем Востоке, в июне показатель провалился до декадного минимума в 7,12 млн б/с. Поставки нефти в КНР восстанавливаются постепенно с учетом сохраняющихся высоких цен и дефицита предложения на мировом рынке.

При этом объем импорта нефти в октябре-2026 оказался на 13,2% ниже уровня за аналогичный месяц прошлого года.

Суммарно в октябре страна импортировала 41,94 млн тонн нефти на $34,15 млрд. Таким образом, средняя стоимость одного закупленного барреля составила около $111 против $91 в сентябре.

Всего за прошедшие десять месяцев Китай ввез из-за рубежа почти 400 млн тонн нефти (соответствует 9,61 млн б/с), что на 15,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом затраты выросли на 4,5% - до $256,57 млрд.

Детальную статистику по поставщикам ГТУ КНР опубликует 20 ноября. По итогам восьми месяцев лидирующими экспортерами нефти в Китай стали Россия, Саудовская Аравия и Бразилия.