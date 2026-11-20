В интервенционный фонд РФ с 29 октября закуплено около 172 тыс. т зерна

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Закупочные интервенции, которые стартовали на рынке зерна РФ 29 октября, по данным на 20 ноября пополнили государственный фонд почти на 172 тыс. тонн, сообщает Национальная товарная биржа.

В том числе закуплено 34 тыс. тонн пшеницы 3 класса и 137,8 тыс. тонн пшеницы 4 класса. Все зерно - урожая 2026 года. Закупок ржи не было.

Средняя цена приобретения пшеницы 3 класса за этот период составила 11 056 рублей за тонну, пшеницы 4 класса - 10 560 рублей (цены без НДС).

В частности, в пятницу закупки выросли до 12 285 тонн (на 142 млн рублей) с 7 560 тонн (86,6 млн рублей) в четверг.

Как сообщал Минсельхоз, объем интервенций может составить до 3 млн тонн. Госагентом по их проведению является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). Торги проходят на Национальной товарной бирже (НТБ) в формате аукциона.

Интервенции направлены на поддержку аграриев в условиях снижения спроса на зерно из-за проблем с экспортной логистикой в Азово-Черноморском бассейне.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При закупочных интервенциях государство выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление. При резком росте цен - продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание.

Закупочные интервенции в последний раз проводились в РФ в первой половине 2024 года, товарные - с августа 2024 года по июнь 2025 года.