Гонконгский индекс Hang Seng TECH расширится до 50 компаний

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Гонконгский индекс высокотехнологичных компаний Hang Seng TECH будет расширен до 50 компаний с текущих 30, сообщил индексный оператор Hang Seng Indexes Company.

Среди 20 новых компаний, включенных в расчет индекса, - Contemporary Amperex Technology (CATL), мировой лидер по выпуску литий-ионных аккумуляторов для электромобилей; Zhongji InnoLight, крупнейший в мире производитель оптических трансиверов; Luxshare Precision Industry, один из ключевых сборщиков продукции Apple; и Montage Technology, разработчик чипов для облачной и ИИ-инфраструктуры.

В расчет индекса Hang Seng China Enterprises Index будут добавлены две компании - MiniMax Group и Z.AI Co. Эти ИИ-компании заменят в индикаторе Postal Savings Bank и производителя одежды Shenzhou International Group Holdings Limited.

Решение об изменениях принято по итогам пересмотра линейки индексов Hang Seng за третий квартал. Изменения вступят в силу 7 декабря.

Состав основного индекса Гонконгской фондовой биржи Hang Seng останется прежним, как и состав специализированного индекса биотехнологических компаний Hang Seng Biotech.