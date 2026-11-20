Минфин перечислил 3,3 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-27", "Россия-32" и замещающим выпускам

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минфин перечислил в Национальный расчетный депозитарий 3,3 млрд рублей (эквивалент 37,2 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроками погашения в 2027 и 2032 годах, а также по замещающим эти евробонды выпускам, следует из сообщения министерства.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинальных выпусков, так и тех, которые были размещены в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура замещения была завершена в декабре 2024 года.

Всего в рамках операции было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.

У выпуска в евро с погашением в 2032 году был один из самых высоких коэффициентов замещения - 82,1%.