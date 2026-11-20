Brent подешевела до $91,53 за баррель

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению днем в пятницу и завершают в минусе третью неделю подряд.

К 14:24 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,49%) до $91,53 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,81 (0,97%), до $82,4 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 6%, WTI - на 8% на ожиданиях излишка предложения нефти на мировом рынке по мере восстановления поставок через Ормузский пролив до довоенного уровня.

"На этой неделе объем экспортных поставок с Ближнего Востока был довольно высоким, - сказал Альдо Спаньер из BNP Paribas. - Текущие цены адекватны, если вы считаете, что геополитические риски не вернутся. Я же так не считаю и ожидаю восстановления котировок".

Хуситы накануне заявили о проведении четырех военных операций против Саудовской Аравии: удары были нанесены по финансовому центру, нефтехимической компании SADAF, базе ВВС и аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. По словам представителя хуситов Яхья Сари, пораженные объекты получили серьезные повреждения.