МЭА спрогнозировало удвоение потребления электроэнергии мировыми дата-центрами к 2030 г.

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии мировыми дата-центрами к 2030 году может удвоиться и составить порядка 1 ТВт.ч (тераватт-час) в год, прогнозирует Международное энергетическое агентство.

МЭА отмечает большой объём ЦОД-проектов в Техасе, Вирджинии, Финляндии и Великобритании и предупреждает, что напряженная ситуация в цепочках поставок, оппозиция на местах и ограниченный потенциал электросетей могут замедлить строительство. В некоторых регионах общая мощность дата-центров, ожидающих подключения к электросетям, превосходит текущее пиковое потребление.

Если не модернизировать сети, их загруженность может увеличиться, а надежность – снизиться, заявляет МЭА. Сроки подключения новых проектов могут вырасти, а генерирующие компании будут вынуждены ограничить мощность при невозможности удовлетворить спрос.

К 2030 году инвесторы вложат в дата-центры около $4 трлн против $565 млрд в 2025 году, говорится в отчете агентства. При этом около трех четвертей прогнозируемого роста инвестиций придется на центры для обучения и эксплуатации ИИ, а не для традиционных целей вроде облачного хранения или потокового видео.

МЭА ожидает повышения пикового потребления электроэнергии на 40-50% к 2035 году. По его оценкам, к этому сроку нужно построить 26 млн км новых ЛЭП и заменить или отремонтировать еще около 16 млн км. При этом на рынках меди, кабелей и трансформаторов уже наблюдается напряженная ситуация.

В ближайшее десятилетие инвестиции в электросети повысятся на 75%, темпы роста выработки электроэнергии из возобновляемых источников - на 85%, прогнозирует агентство.

Электричество к 2035 году будет покрывать около 30% конечного энергопотребления в мире, а крупнейшим его источником с конца 2030-х годов будет солнечная фотовольтаика.