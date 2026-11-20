Рынок акций РФ завершил неделю откатом к 2350п по индексу МосБиржи

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу продолжил падение четверга из-за ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (упали металлы, нефть Brent откатилась к $91 за баррель), а также сомнений в прогрессе по украинскому урегулированию после прошедшей встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и на фоне эскалации конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи откатился в район 2350 пунктов, уровня 1,5-месячной давности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2353,25 пункта (-2,7%, минимум сессии - 2340,6 пункта), индекс РТС - 901,95 пункта (-3%, минимум дня - 899,78 пункта). Из индексных акций лидерами падения выступили бумаги "ВК" (-7,7%), "РусАла" (-6,6%), АФК "Система" (-6,6%), "Эн+ груп" (-5,9%), "АЛРОСА" (-5,5%), ВТБ (-5,1%), "НЛМК" (-5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 ноября, составил 82,1911 руб. (+26,21 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи упали на 6,3% на фоне роста курса доллара от ЦБ РФ на 4 копейки.

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