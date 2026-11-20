Минэнерго обусловило возможность возобновления экспорта керосина состоянием рынка

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Решение о возобновлении экспорта керосина с декабря будет принято с учетом складывающегося на этот момент баланса, при этом приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка, заявили "Интерфаксу" в Минэнерго, комментируя возможность снятия ограничений.

"Решение будет принято с учетом складывающегося топливного баланса. Приоритетной задачей остается полное обеспечение потребностей внутреннего рынка", - подчеркнули в министерстве.

"Вопрос о возможности поставок авиакеросина на экспорт находится на рассмотрении в правительстве РФ. Минэнерго России подготовлены необходимые документы", - также сказал представитель ведомства.

Один из источников "Интерфакса" на рынке считает отмену запрета маловероятной.

Как сообщалось, с 1 июня по 30 ноября в России действует запрет на экспорт авиакеросина.