Минэнерго обусловило возможность возобновления экспорта керосина состоянием рынка
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Решение о возобновлении экспорта керосина с декабря будет принято с учетом складывающегося на этот момент баланса, при этом приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка, заявили "Интерфаксу" в Минэнерго, комментируя возможность снятия ограничений.
"Решение будет принято с учетом складывающегося топливного баланса. Приоритетной задачей остается полное обеспечение потребностей внутреннего рынка", - подчеркнули в министерстве.
"Вопрос о возможности поставок авиакеросина на экспорт находится на рассмотрении в правительстве РФ. Минэнерго России подготовлены необходимые документы", - также сказал представитель ведомства.
Один из источников "Интерфакса" на рынке считает отмену запрета маловероятной.
Как сообщалось, с 1 июня по 30 ноября в России действует запрет на экспорт авиакеросина.