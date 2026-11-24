Премьер Казахстана поручил разработать план коммерческого развития магистральных каналов связи

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил разработать план коммерческого развития международных каналов связи.

"Новые магистральные проекты, включая Транскаспийскую линию и магистраль "Запад - Восток", открывают возможности для роста транзита данных через Казахстан. Но только строительство инфраструктуры не гарантирует экономического результата. Необходимо обеспечить ее загрузку, надежность и конкурентоспособность маршрутов", - сказал Бектенов на заседании правительства во вторник в Астане.

Глава кабмина поручил министерству искусственного интеллекта совместно с операторами до конца первого квартала 2027 года представить план коммерческого развития международных каналов связи с измеримыми показателями транзита.