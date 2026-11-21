Кошта заявил, что в бюджете ЕС на 2028-2034 гг. предусмотрен рост оборонных расходов на 232%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил в субботу о новом предложении государствам-членам ЕС по долгосрочному бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы, в котором оборонные расходы будут увеличены на 232%.

По его словам, этот вариант проекта бюджета "соответствует амбициям" Евросоюза.

"Как вам известно, лидеры Европейского союза определили три стратегических приоритета на следующий бюджетный цикл: повышение нашей конкурентоспособности; укрепление безопасности и обороны; продвижение интересов Европы на мировой арене", - говорится в опубликованном коммюнике Кошты.

"В сравнении с текущим бюджетом (на 2021-2027 годы) представленное сегодня предложение полностью соответствует этим приоритетам: финансирование конкурентоспособности увеличивается на 120%; финансирование обороны - на 232%; объем средств, выделяемых государствам-членам на управление миграционными процессами и контроль границ, удваивается; финансирование деятельности, направленной на продвижение интересов Европы в мире, увеличивается на 23%", - сообщил глава Евросовета.

При этом, отметил он, сохраняются политические направления, "которые приближают Европу к ее регионам, городам и гражданам, а также оказывают поддержку нашим фермерам".

"Новый фонд, предназначенный для финансирования единой сельскохозяйственной политики и политики сплочения, останется крупнейшим бюджетным фондом", - заявил Кошта.

Обещано продолжение курса на борьбу с изменением климата и переход к экологически чистой экономике: "35% средств в рамках различных программ будет направлено на решение климатических и экологических задач", сказано в публикации.

"Мой проект бюджета на 10% меньше первоначального предложения (Европейской - ИФ) комиссии. Сокращение составляет 204 млрд евро в текущих ценах, что позволит сохранить национальные взносы на приемлемом уровне", - пояснил Кошта.

Politico отмечает, что этот проект бюджета урезан еще на 44 млрд евро по сравнению с тем, который предлагала председательствующая в Совете ЕС Ирландия и который был отвергнут европейскими лидерами на саммите 15 октября 2026 года. В частности, председатель Евросовета предложил уменьшить на 8 млрд евро расходы на региональное развитие, что, по мнению издания, станет "серьезным ударом по коалиции из 17 стран Восточной и Южной Европы, включая Польшу, Италию и Испанию, которые еще несколько дней назад выступили против сокращения финансирования политики сплочения".

Долгосрочный бюджет Евросоюза (Multiannual Financial Framework, MFF) утверждается на семь лет и определяет потолки расходов по ключевым направлениям политики ЕС. Сроки принятия документа жестко ограничены: чтобы бюджет заработал вовремя, его должны единогласно одобрить все страны Евросоюза и поддержать Европарламент до конца 2027 года. Предложение главы Евросовета - это попытка найти компромисс в многомесячных спорах между "бережливыми" странами (например, Германией и Нидерландами), которые требуют не раздувать общие траты и национальные взносы, и странами Восточной и Южной Европы, настаивающими на сохранении традиционных субсидий для фермеров и бедных регионов.