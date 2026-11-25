Власти РФ вернулись к обсуждению реализации проекта ВНХК на Дальнем Востоке

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Проект "Восточного нефтехимического комплекса" (ВНХК) снова актуален, меры его реализации и необходимой для этого господдержки обсуждаются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Что касается ВНХК: этот проект у нас один из приоритетных на Дальнем Востоке. Он требует мер государственной поддержки. Эти все вопросы обсуждаются сегодня", - сказал Новак.

Накануне президент РФ Владимир Путин, открывая заседание госкомиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, призвал к развитию нефтепереработки и нефтехимии с учетом динамики отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщалось, "Роснефть" ранее планировала построить на Дальнем Востоке ВНХК, первая очередь которого включала бы НПЗ мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая - нефтехимический комплекс на 3,4 млн тонн нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК (включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов), составляла более 700 млрд рублей.

В 2016-2017 годах "Роснефть" вела переговоры с различными инвесторами, в том числе с китайскими. В 2019 году компания заявила о нерентабельности проекта в существующих налоговых условиях и исключила его из своего инвестиционного плана. При этом и Минэнерго, и Минфин не раз заявляли, что проект необходим, и обсуждение экономических льгот и стимулов для него будет продолжено.

Минфин и "Роснефть" в рамках поддержки ВНХК рассматривали разные варианты, в том числе софинансирование инфраструктуры.