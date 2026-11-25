ЦБ РФ выявил случаи выдачи микрофинансовыми организациями кредитных линий на 1 тысячу лет

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выявил несколько схем обхода микрофинансовыми организациями требований регулирования, в том числе с помощью займов с открытым лимитом кредитования, которые иногда выдаются на срок более 1 тыс. лет, заявил глава департамента небанковского финансирования ЦБ Илья Кочетков.

"Я, к сожалению, продолжу описывать нормы, которые обходятся микрофинансовым рынком на сегодняшний день. Первая норма - это рынок микрофинансирования активно использует кредитные линии, 69% выдач микрофинансовых организаций в третьем квартале 2026 года пришлось на займы с лимитом кредитования, 75% лимитов - с ПСК (полной стоимостью кредита) более 200% годовых", - сказал Кочетков в ходе Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР.

"На нашем рынке встречаются выдающиеся эпизоды, когда кредитные линии выдаются на срок 1 тысячу с лишним лет", - добавил он.

МФО, согласно закону, с 1 октября не могут выдать клиенту новый заем с ПСК выше 200% годовых, если у него уже есть два таких непогашенных займа или кредита. Ограничение количества дорогих займов призвано исключить ситуации, когда для погашения старого долга человек оформляет множество новых займов с высокой ставкой, в результате чего его долговая нагрузка увеличивается, отмечал ЦБ.

"Второй пример - займы с искусственным занижением ПСК за счёт плавающей ставки. Это когда первые 100 дней у нас ПСК - 292%, далее - 20%, а в результате среднее получается 98%. Таких 8% выдачи МФО за первое полугодие 2026 года. Мы наблюдаем рост в 4 раза во втором квартале 2026-го по отношению к первому кварталу 2026-го", - сказал глава департамента небанковского финансирования ЦБ.

"Третье - увеличение суммы займа, это когда заёмщику предлагается подписать дополнительное соглашение об увеличении суммы займа, при этом изменяется и сумма займа, и срок возврата займа. То есть ПДН (показатель долговой нагрузки) не пересчитывается, МПЛ (макропруденциальные лимиты) не соблюдаются, потому что ежемесячный платёж не меняется", - добавил он.

Около трети действующих клиентов МФО по итогам первого полугодия 2026 года имели два дорогих займа и более, сообщал ЦБ. Ограничение ужесточится с 1 апреля 2027 года, тогда вступит в силу правило: "один заем в руки" с ПСК выше 100% годовых. Кроме того, будет установлен период охлаждения: между погашением одного такого займа и оформлением следующего должно пройти не менее трех дней.