Путин подписал закон об ограничении максимальной переплаты по займам МФО до 100%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 апреля 2026 года снижает со 130% до 100% максимальный размер переплаты по краткосрочным (до года) потребительским займам микрофинансовых организаций (МФО), включая штрафы, пени и другие платежи.

Закон предлагает поэтапно реализовать идею ЦБ: "один заем в руки до погашения". Первый этап переходного периода предполагает, что МФО не смогут выдавать займы, полная стоимость (ПСК) которых более 200% годовых, клиентам, уже имеющим от двух непогашенных займов со стоимостью более 200% годовых. Он продлится с 1 октября 2026 года по 1 апреля 2027 года.

Чтобы узнать об обязательствах заемщика в других МФО, микрофинансовая организация обязана будет направить запрос во все квалифицированные бюро кредитных историй (всего таких БКИ сейчас четыре).

На втором этапе, который начнется с 1 апреля 2027 года, вступит в силу требование об одном "дорогом" займе (с полной стоимостью более 100%) в одни руки. После его погашения новый "дорогой" заем клиент сможет оформить только после трехдневного "периода охлаждения".

"Около 70% наиболее дорогостоящих займов МФО переоформляется в новые, более половины - с увеличением суммы. Это говорит о серьезной проблеме для граждан. Человек попадает в долговую спираль, его долг растет как снежный ком. Новый закон пресекает такие практики. Он позволит гражданам рассчитаться с долгами МФО, прекратив их накопление", - отмечал ранее директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

Регулятор также отмечает, что запрет не будет распространяться на займы с процентной ставкой до 100% годовых. Это позволит сохранить финансовую доступность: у людей остается возможность быстро получить заем на неотложные нужды, но не накапливать при этом проблемы, считает ЦБ.

Закон увеличивает с 5 млн рублей до 15 млн рублей максимальную возможную сумму займа компаниям и индивидуальным предпринимателям, которую они могут получить в МФО. Необходимость повышения лимита авторы законопроекта объясняют тем, что он не менялся с 2018 года. Эта норма вступает в силу с момента официального опубликования закона.

Также МФО смогут выдавать POS-займы при покупках в магазинах и на маркетплейсах, когда средства напрямую перечисляются на счет продавца. Это даст дополнительные возможности гражданам при выборе кредитора и поддержит здоровую, клиентоориентированную часть рынка, отмечал ЦБ.

