Володин попросил Решетникова объяснить рост цен на жилье при спаде продаж квартир

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин на правительственном часе в среду попросил дополнительных разъяснений у министра экономического развития Максима Решетникова по поводу роста цен на жилье.

"У нас получается: продажи снижаются, а цены на жилье растут. Вот вам это что, рынок? Рынок - это когда стоимость снижается в случае, если спроса нет. А сейчас как раз у нас спрос упал, значит, стоимость должна снижаться. В ряде регионов это происходит. А в ряде других регионов стоимость начинают поднимать", - сказал он.

По его словам, сейчас нет возможности сравнивать себестоимость и принятые решения в части стоимости жилья, в частности, потому что нет в статистике данных о себестоимости квадратного метра жилья, "а это вопрос напрямую Минэку".

Он призвал Решетникова готовить ответы и еще раз встретиться с депутатами. "Вам же важно опираться на поддержку депутатов. Она будет по определению, если мы увидим, что работаете и есть отдача", - сказал спикер.