ЦБ выявил случаи выдачи МФО займов гражданам под видом финансирования предпринимательства

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Микрофинансовые организации в некоторых случаях выдают займы гражданам под видом финансирования предпринимательской деятельности, чтобы обойти регуляторные требования, заявил глава департамента небанковского финансирования ЦБ РФ Илья Кочетков.

"Мы фиксируем на сегодняшний день, что 127 компаний, с нашей точки зрения, маскируют выдачи займов гражданам под видом финансирования предпринимательской деятельности", - сказал Кочетков в ходе Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности НАУМИР.

Ставки по таким займам превышают предел в 292% годовых, говорится в презентации ЦБ.

По словам Кочеткова, еще одна схема МФО для обхода требований регулятора - перевод клиентов в кредитные потребительские кооперативы (КПК).

"Более 19 млрд рублей выданных займов искусственно переведено в КПК с рынка микрофинансирования без проверки самозапрета, без расчёта ПДН (показателя долговой нагрузки), без соблюдения требований по МПЛ (макропруденциальных лимитов)", - сказал глава департамента небанковского финансирования ЦБ.

"По нашей оценке, уже 40% выдач КПК сформировал переток займов из микрофинансовых организаций", - добавил он.

ЦБ ранее сообщал, что МФО на фоне ужесточения регулирования тестировали возможность диверсифицировать бизнес и включают КПК в периметр своих финансовых групп, переводя туда часть выдач для снижения регуляторной нагрузки. Такие кооперативы начали активную деятельность в III квартале 2025 года, выдавая гражданам небольшие короткие займы, аналогичные продуктам МФО. Деятельность таких КПК не соответствовала принципам общности и нарушала требования законодательства и нормативных актов, в связи с чем они были выведены с рынка.

Количество КПК в госреестре на конец I квартала составило 446 организаций, что на 106 КПК меньше, по сравнению с данными на конец III квартала 2025 года. Всего за год, с конца марта 2025 года, было исключено около 800 КПК.