Средневзвешенная доходность ОФЗ 26240 на аукционе - 16,77%, размещены бумаги на 20,57 млрд руб.

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 55,9872% от номинала, что соответствует доходности 16,77% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд 571 млн рублей по номиналу при спросе 44 млрд 15 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона - 11 млрд 935 млн рублей. Размещение проводилось в пределах доступного остатка.

Цена отсечения была установлена на уровне 55,9554% от номинала, что соответствует доходности 16,78% годовых.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 11-го купонного дохода - 10 февраля 2027 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).