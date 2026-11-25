Узбекгидроэнерго и ЕАБР подготовят "дорожную карту" стратегического сотрудничества

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "Узбекгидроэнерго" Ислом Абдурахмонов и председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов по итогам переговоров в среду в Ташкенте договорились разработать совместную "дорожную карту" сотрудничества с учетом планов общества реализовать инвестиционные проекты на сумму $3,7 млрд, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Абдурахмонов на встрече проинформировал о приоритетных направлениях стратегического развития общества, реализуемых инвестиционных программах и перспективных планах.

Так, в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 1 мая 2026 года предусмотрено увеличение установленной мощности входящих в состав общества гидроэлектростанций до 5538 МВт (по итогам 2025 года - 2400 МВт), а также реализация инвестиционных проектов общей стоимостью около $3,7 млрд. Программа охватывает строительство новых ГЭС, модернизацию действующих станций, а также возведение первых в Центральной Азии крупных гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС).

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения инвестиционного сотрудничества в сфере гидроэнергетики, финансирования перспективных проектов и внедрения современных финансовых инструментов.

В частности, в качестве приоритетных направлений сотрудничества были определены долгосрочное корпоративное финансирование без государственных гарантий, финансирование взаимосвязанных проектов в рамках единой программы, использование механизмов торгового финансирования для приобретения гидроэнергетического оборудования, а также привлечение грантовых средств для разработки технико-экономических обоснований.

В ходе диалога были рассмотрены возможности финансирования проектов Пскемской ГЭС, модернизации Чарвакской ГЭС, освоения гидроэнергетического потенциала Верхней Тупалангской зоны, строительства ГАЭС, а также проекта ГЭС "ЮФК-5" (Южно-Ферганский канал - ИФ).

Подгузов со своей стороны сообщил, что до 2031 года планируется направить в экономику Узбекистана инвестиции в объеме до $3 млрд, выразив заинтересованность в совместной реализации перспективных проектов с АО "Узбекгидроэнерго". Кроме того, были обсуждены возможности участия ЕАБР в качестве финансового консультанта, андеррайтера и инвестора.

По итогам встречи между АО "Узбекгидроэнерго" и Евразийским банком развития был подписан меморандум о взаимопонимании. "Данный документ станет важной основой для развития долгосрочного инвестиционного сотрудничества в сфере гидроэнергетики, формирования портфеля приоритетных проектов, проработки механизмов корпоративного финансирования без государственных гарантий, а также привлечения средств технической помощи", - говорится в сообщении.

Накануне вице-премьер страны Жамшид Ходжаев сообщил, что на его встрече с председателем правления ЕАБР обсуждались перспективы инвестиционного сотрудничества и страновая стратегия банка на 2027-2031 годы. Он отметил, что ЕАБР может к 2031 году выделить до $3 млрд на проекты в Узбекистане, в том числе не менее $500 млн в 2027 году. По словам Ходжаева, совокупная стоимость потенциальных проектов в Узбекистане, определенных совместно с ЕАБР, превышает $4 млрд.