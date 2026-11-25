Туркменистан выступил за расширение государственно-частного партнерства в развитии ТМТМ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Туркменистан рассматривает механизмы государственно-частного партнерства как один из инструментов привлечения инвестиций в развитие транспортно-логистической инфраструктуры Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ), заявил замминистра финансов и экономики страны Бабанияз Яллаков.

Он выступил на втором дне международной конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие - 2026" в Ашхабаде, сообщает в среду News Central Asia (nCa).

По словам Яллакова, привлечение частного капитала позволит объединить государственные стратегические приоритеты с финансовыми ресурсами, управленческим опытом и технологическими возможностями бизнеса, необходимыми для модернизации транспортной инфраструктуры региона.

Замминистра отметил, что происходящая трансформация евразийской транспортно-логистической системы, а также изменения в глобальных цепочках поставок повышают значение диверсификации маршрутов и создания новых транспортных связей между крупнейшими экономическими центрами мира. В этих условиях Транскаспийский международный транспортный коридор, известный как Средний коридор, приобретает всё большую стратегическую значимость как мультимодальный маршрут между Европой и Азией.

Особое значение его развитие имеет для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю. Географическая удалённость от морских торговых путей и зависимость от транзитной инфраструктуры соседних государств увеличивают транспортные расходы и усложняют организацию международных поставок, подчеркнул спикер.

По данным, приведённым Яллаковым, торговые издержки развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в среднем в полтора раза выше, чем у развивающихся прибрежных государств.

Вместе с тем экономические показатели Центральной Азии свидетельствуют о растущем потенциале региона. По итогам 2025 года совокупный внешнеторговый оборот стран региона превысил $245 млрд, объем взаимной торговли составил $12,3 млрд, а совокупный ВВП достиг $567 млрд, увеличившись примерно на 8% по сравнению с 2024 годом. Положительная динамика сохранялась и в первом полугодии 2026 года.

Дополнительными факторами развития выступают растущий внутренний рынок и демографический потенциал: общая численность населения пяти государств Центральной Азии превышает 84 млн человек.

Говоря о перспективах Среднего коридора, Яллаков сослался на доклад Группы Всемирного банка, согласно которому целевые инвестиции в его модернизацию к 2040 году могут способствовать увеличению объемов перевозок более чем в три раза, сокращению времени доставки грузов вдвое, росту ВВП на 3,3% и созданию до двух миллионов дополнительных рабочих мест.

Для достижения этих результатов, по приведенным оценкам, до 2040 года потребуется направить не менее $20 млрд на устранение инфраструктурных ограничений и модернизацию транспортных объектов, а также около $30 млрд на сопутствующие инвестиции, сказал замминистра.

В этой связи Яллаков подчеркнул необходимость долгосрочного инвестиционного планирования и эффективного взаимодействия государственного и частного секторов. Механизмы государственно-частного партнерства, по его словам, могут применяться при строительстве, модернизации и эксплуатации транспортных объектов, развитии терминальной инфраструктуры, логистических центров и складских комплексов, а также внедрении цифровых решений.

Яллаков подтвердил готовность Туркменистана вносить практический вклад в развитие Транскаспийского международного транспортного коридора, укрепление транспортной связанности Центральной Азии и расширение международного инвестиционного сотрудничества.

По его словам, объединение усилий государств региона, международных партнеров и частного сектора позволит полнее реализовать экономический и транзитный потенциал Центральной Азии, укрепив ее роль в международной торговле и логистике, пишет nCa.