В октябре средства компаний и граждан в банках вернулись к положительной динамике

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в октябре увеличились на 0,9% (0,6 трлн руб.) после снижения на 0,4% в сентябре, говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

Основной прирост средств корпоративных клиентов в октябре пришелся на рублевые остатки на срочных депозитах (+3,4%), в том числе у нефтегазовых компаний.

Средства населения в октябре выросли на 0,6% (0,4 трлн рублей) после незначительного снижения в августе и сентябре (на 0,2% и 0,1% соответственно). Это может быть связано c тем, что рост спроса на наличные несколько замедлился (их объем в обращении в октябре увеличился на 0,2 трлн рублей, в августе -сентябре он рос примерно на 0,4 трлн рублей за месяц), отмечает регулятор.

Прирост средств на счетах эскроу в октябре замедлился до 1,2% (+90 млрд рублей) с 3,1% в сентябре из-за снижения активности в ипотечном сегменте.

Совокупный объем госсредств в банках увеличился в октябре на 8,8% (0,9 трлн рублей) после роста на 10,5% в сентябре. Большая часть прироста пришлась на средства Федерального казначейства (+0,7 трлн рублей), что в том числе может быть связано с выпуском ОФЗ, а также увеличением налоговых поступлений после выплаты нефтегазовыми компаниями квартального НДД в размере 0,4 трлн рублей.

Привлечение банками средств ЦБ в октябре немного выросло (+0,2 трлн рублей, +2,4%) за счет сделок репо (+0,6 трлн рублей). Кредиты под залог нерыночных активов сократились на 0,4 трлн рублей.