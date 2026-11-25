Банк России отметил замедление роста ипотеки в октябре до 0,2%

Это связано с ужесточением условий "Семейной ипотеки"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Задолженность населения по ипотеке в октябре, согласно предварительным данным, увеличилась всего на 0,2% после роста на значительные 1,4% в сентябре, говорится в материале Банка России "О развитии банковского сектора".

Темпы роста замедлились из-за ужесточения условий "Семейной ипотеки", за счет чего часть октябрьского спроса на ипотеку перенеслась на сентябрь, отмечает регулятор.

Выдачи в октябре сократились почти в два раза, до 316 млрд рублей, после сентябрьских пиковых значений в 617 млрд рублей. При этом результат октября всего примерно на 5% ниже среднемесячных объемов выдач в феврале-мае (приблизительно по 330 млрд рублей), сказано в материале ЦБ.

На ипотеку с господдержкой пришелся 41% выдач - это минимум за последние 4,5 года. По "Семейной ипотеке" предоставлено 92 млрд рублей, что примерно на 40% меньше, чем в феврале-мае (в среднем 155 млрд рублей в месяц).

Выдачи рыночной ипотеки составили 185 млрд рублей, как и в сентябре. Ставки в этом сегменте все еще высокие: по выданным за октябрь рыночным кредитам средняя ставка по-прежнему была около 18% годовых, отмечает регулятор.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в октябре вырос на 0,5% после увеличения на 0,9% сентябре. По предварительным данным, выдачи по кредитным картам незначительно увеличились, тогда как выдачи кредитов наличными практически не изменились.

﻿﻿Портфель автокредитов в октябре вырос на 1,6% после увеличения на 0,4% в сентябре. Ускорение в этом сегменте может быть связано с плановой индексацией утильсбора с 1 января 2027 года, считает ЦБ.

Розничный кредитный портфель в октябре увеличился на 0,6% после роста на 1,3% в сентябре. Прирост портфеля с начала года составил 7,6%.