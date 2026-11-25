ЦБ отметил ускорение роста корпоративного кредитования в октябре

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста корпоративного кредитования в октябре ускорились до 2,3% с 0,8% в сентябре, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Объем корпоративных кредитов в рублях вырос за месяц на 2,4 трлн рублей.

ЦБ отмечает, что рост спроса компаний на кредиты в целом характерен для октября-ноября, если сравнить аналогичные периоды за 2017-2025 годы.

"Это может быть связано с уточнением госбюджета в конце сентября - начале октября: был повышен план по расходам на 2026 год и заключены новые госконтракты, под которые компании привлекли оборотное финансирование. При этом в декабре - январе оплачивается значительная часть уже выполненных госконтрактов и корпоративное кредитование замедляется", - говорится в обзоре.

Вложения банков в корпоративные облигации за месяц увеличились на 0,2 трлн рублей (+3,3%).

Темп прироста требований к компаниям в годовом выражении не изменился по сравнению с предыдущим месяцем (13,3%). По итогам года ЦБ ожидает роста ближе к верхней границе уточненного прогнозного диапазона (9-12%).