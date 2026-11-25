Росстат отметил снижение цен на бензин в октябре на на 3,93% к сентябрю

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В России в октябре потребительские цены на бензин снизились к сентябрю на 3,93%, после повышения на 0,99% в сентябре и на 0,76% в августе, сообщил Росстат.

До этого цены на бензин 2026 года росли на 6,47% в июле и на 6,88% в июне, на 0,85% в мае, на 0,61% в апреле, на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе. Перед этим в течение двух месяцев наблюдалось снижение цен на бензин: в декабре 2025 года они сократились на 0,43%, в ноябре - на 0,85%. В октябре 2025 года бензин дорожал на 2,63%.

Топливо автомобильное марки АИ-98 и выше подорожало в сентябре 2026 года на 1,6%, марки АИ-92 - на 1,1%, марки АИ-95 - на 0,9%.

Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в октябре 2026 года снизились соответственно на 4,4% и 3,8%. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,4%.

По сравнению с октябрем 2025 года потребительские цены на бензин в октябре этого года выросли на 14,86%.

Цены на дизельное топливо в октябре 2026 года понизились на 0,4% после снижения на 1,9% в сентябре и на 4,6% в августе, скачка на 9,2% в июле, на 7,1% в июне, роста на 1,3% в мае, 0,5% в апреле, 0,4% в марте, 0,1% в феврале, 1,4% в январе, 0,8% в декабре 2025 года, 1,7% в ноябре, 2,1% в октябре.

Выросли цены на газовое моторное топливо - на 3,8%, и компримированный природный газ - на 1,6%.

В 2025 году рост потребительских цен на бензин составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).