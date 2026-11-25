Услуги связи в России в октябре подорожали на 11,08% год к году

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в октябре увеличились на 11,08% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с сентябрем 2026 года услуги связи в РФ в октябре подорожали на 5,81%.

В январе-октябре тарифы на услуги связи повысились на 4,17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Стоимость услуг почтовой связи в октябре возросла по сравнению с октябрем 2025 года на 20,95%, а по сравнению с сентябрем 2026 года увеличилась на 0,05%.

По итогам 10 месяцев рост стоимости услуг почтовой связи составил 17,58% по сравнению с тем же периодом 2025 года.