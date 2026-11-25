В России огурцы за неделю подорожали на 12,8%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В России с 17 по 23 ноября огурцы подорожали на 12,8%, сообщил Росстат.

Неделей ранее рост цен составлял 10%.

Но по сравнению с началом года, когда фиксировалось резкое подорожание огурцов, нынешние цены ниже на 20,7%.

В целом плодоовощная продукция на минувшей неделе стала дороже на 1,9% против 1,7% неделей ранее.

Так, цены на лук выросли на 1,8% (на 0,8% неделей ранее), морковь - на 1,5% (на 0,5%), бананы - на 1% (на 0,6%), капусту - на 0,9% (на 1,1%), помидоры - на 0,8% (на 3,1%), свеклу - на 0,5% (на 0,4%). Цены на яблоки снизились на 0,6% (на 0,9%), на картофель - на 0,1% (рост на 0,2%).

В результате с начала года цены на свеклу выросли на 17,2%, лук - на 16,3%, морковь - на 16,1%, капусту - на 9,5%, помидоры - на 8,3%, картофель - на 7,9%, бананы - на 7,1%.

Цены на яблоки в настоящее время на 9,4% ниже, чем в начале года.

В 2025 году фрукты и овощи в стране подешевели на 8,8%.