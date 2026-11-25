Цены на продукты питания в РФ в октябре выросли почти на 1,2%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания (без алкогольных напитков) в РФ в октябре по сравнению с сентябрем выросли почти на 1,2%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен ускорился. В сентябре по равнению с августом цены практически не менялись. С начала года рост составил 3,4%, в годовом выражении - 4,6%.

Алкогольные напитки в октябре подорожали на 0,4%, с начала года - на 8,1%, по сравнению с октябрем 2025 года - на 8,6%.

Плодоовощная продукция в месячном выражении стала дороже на 1,6%, в годовом - на 1,5%. Но нынешние цены на 3,9% ниже тех, что были в начале текущего года.

В частности, в октябре по сравнению с сентябрем цены на помидоры выросли на 21,8%, апельсины - на 7,9%, сладкий перец - на 7,5%, огурцы - на 4,2%, бананы - на 3,5%. В то же время снизились цены на яблоки - на 7,1%, морковь - на 5,1%, репчатый лук - на 4,3%, капусту - на 3,8%, виноград - на 2,4%, картофель - на 1,2%.

Росстат также сообщил, что цены на сахар-песок снизились на 2,6%, шоколад - на 0,5%.

В группе мясопродуктов больше всего подорожали мясные консервы для детского питания - на 2,8% и мясо птицы - на 2,1%. Среди молочных продуктов - питьевое молоко, сметана и йогурт - на 1,3%, творог - на 1,2%.

Кроме того, яйца подорожали на 7,6%, соль, гречневая крупа - на 2%, овощные консервы для детского питания, мед - на 1,5%, пшено, овсяные хлопья "Геркулес", зеленый горошек консервированный - на 1,4%, сливочное масло, булочные изделия, пшеничный хлеб, рис, манная, овсяная и перловая крупы, вермишель, макаронные изделия, минеральная и питьевая вода, газированные напитки, фруктовые соки, крепленые вина, пиво - от 0,6% до 1,1%.