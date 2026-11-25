Рост цен на яйца за неделю замедлился до 0,6%

С начала года яйца подорожали на 19,8%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В России с 17 по 23 ноября яйца подорожали на 0,6%, сообщил Росстат.

По сравнению с предыдущей неделей, когда яйца подорожали на 1%, рост цен замедлился.

С начала года цены на яйца выросли на 19,8%. Это самые высокие темпы роста цен на продовольствие, о которых информирует статведомство.

За неделю цены на курятину, мороженую рыбу, рис выросли на 0,6%, пастеризованное молоко, кефир, макаронные изделия, гречневую крупу - на 0,4%, свинину, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, ржаной хлеб, вермишель - на 0,3%, говядину, ультрапастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, сметану, творог, сливочное масло, маргарин, сыры, пшеничный хлеб, черный чай - на 0,2%, колбасы, соль, водку - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в стране на 5,2%.