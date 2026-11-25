Нефть Brent подорожала до $93,2 за баррель

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту вечером в среду на фоне продолжающихся нападений на суда в Ормузском проливе и атак на энергетическую инфраструктуру в ближневосточном регионе.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:52 по московскому времени повышаются в цене на $1,78 (1,95%), до $93,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,11 (1,35%), до $83,16 за баррель.

Хуситы в среду объявили об ударах по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Танура", являющемуся частью комплекса, в который также входит крупный экспортный терминал. Кроме того, атаке подвергся деловой квартал Эр-Рияда.

Накануне иранские СМИ сообщили, что контейнеровоз, следовавший по "несанкционированному" Тегераном маршруту в районе Ормузского пролива, подвергся атаке. Днем ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о подрыве трех танкеров на морских минах во время прохождения через пролив.

Тегеран вновь пригрозил ужесточить контроль над Ормузским проливом до выполнения его требований, передает агентство Tasnim. Это показывает, что до урегулирования продолжающегося почти девять месяцев конфликта по-прежнему далеко.

Тем временем Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,11 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на минувшей неделе выросли на 1,733 млн баррелей, дистиллятов - на 715 тыс. баррелей. Эксперты ожидали повышения на 1,7 млн баррелей и 1,3 млн баррелей соответственно.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 534 тыс. баррелей. Неделей ранее они упали на 1,209 млн баррелей.