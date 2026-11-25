Рынок акций РФ в среду превысил 2350 п по индексу МосБиржи

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду подрос на фоне подорожавшей нефти (январский фьючерс на Brent превысил $93 за баррель), сдерживающими факторами для покупателей выступили ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и отсутствие ясности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи превысил 2350 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (+2%) на новостях о покупке его международных активов американским консорциумом.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2353,94 пункта (+0,9%, утром индекс опускался к 2305 пунктам), индекс РТС - 900,88 пункта (+0,8%). Из индексных бумаг лидерами роста также выступили акции ВТБ (+3,3%), "Северстали" (+2,2%), "Роснефти" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +3,5% "префы"), "РусАла" (+2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 ноября, составил 82,3130 руб. (+14,66 копейки).

Американский миллиардер Тодд Боэли сообщил в среду, что подписал соглашение с "ЛУКОЙЛом" о покупке консорциумом, в состав которого входит Американская корпорация международного финансового развития (DFC), международных активов "ЛУКОЙЛа", сообщило агентство Reuters.

Как сообщили Боэли и представитель DFC, сделка, заключённая по итогам длившихся более года переговоров, предусматривает обмен ценных бумаг "ЛУКОЙЛа" на сумму $10 млрд на международные активы компании.

Министерство финансов США, которое в октябре 2025 года ввело санкции против "ЛУКОЙЛа", изучит параметры сделки, чтобы убедиться, что она соответствует интересам национальной безопасности США, сообщил источник, знакомый с ходом дела.

Как сообщил представитель DFC, соглашение требует одобрения со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Источник, знакомый с этим процессом, добавил, что полная проверка может занять некоторое время, учитывая масштаб международных активов "ЛУКОЙЛа", но не привел дополнительных подробностей.

ПАО "ДОМ.РФ" (+2%, до 2166,8 рубля) увеличило чистую прибыль по МСФО за 10 месяцев 2026 года на 38% в годовом выражении, до 96,9 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании. "За десять месяцев ДОМ.РФ заработал 538 руб. на акцию. По итогам года ожидаем более 650 руб. прибыли на акцию и планируем направить на дивиденды не менее половины чистой прибыли", - заявил заместитель генерального директора - финансовый директор "ДОМ.РФ" Давид Овсепян, чьи слова приводятся в сообщении. Прогноз компании на 2026 год предполагает чистую прибыль на уровне 117 млрд рублей.

Подорожали в среду также акции "ММК" (+1,7%), "Татнефти" (+1,6%), "НЛМК" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Т-Технологий" (+0,6%), "ИКС 5" (+0,6%), "Хэдхантера" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "ВК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,9%), "Норникеля" (-0,6%), "Газпрома" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%).

Украина не прекращает атаки на нефтеперерабатывающие мощности РФ, несмотря на призыв президента США Трампа, заявил глава российского государства Владимир Путин. "Мы видим, что киевский режим не прекращает атаки на наши перерабатывающие мощности. Кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак, киевские власти не слушают таких советов", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК во вторник.

По его словам, "всё продолжается, как ни в чем не бывало". "В этой связи отмечу: ответные действия с нашей стороны неизбежны, об этом все должны знать", - подчеркнул Путин. По его словам, "эскалация, начатая противником в начале июня этого года и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней", не в состоянии нанести России критического ущерба.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в среду, что дата следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби пока не определена. "Пока не определено. Дата не определена", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В Кремле назвали противоречивыми исходящие из Евросоюза заявления относительно возможных двусторонних контактов с Россией по Украине и отметили, что никакой конкретики в отношении возможного приезда европейских представителей в Москву нет. "Да, очень противоречивые заявления. Буквально позавчера из Брюсселя было заявление, что, дескать, было принято решение не идти на двусторонние контакты с Россией. Потом было заявление, что идти (на такие контакты), но на нейтральной территории. И европейцы пока затрудняются четко сформулировать свою позицию", - сказал в среду Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", был ли какой-то конкретный сигнал от европейцев относительно возможных двусторонних контактов.

По словам Пескова, определенные контакты со странами Евросоюза относительно возможного участия европейцев в переговорах по украинскому урегулированию ведутся, но пока не приносят результата.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду на пресс-конференции в Гомеле, что сначала нужно понять, какую роль Европа хочет играть в переговорах по Украине. "Если цели, которые она перед собой ставит, изложенные вот в процитированных мною заявлениях о том, что только НАТО и Евросоюз будут определять европейскую архитектуру и что нельзя допустить удовлетворения российских интересов, то зачем вести такие переговоры", - сказал он.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил в среду, что никаких договоренностей о визите в Москву представителей Европы, так же как и об их участии в трехсторонних переговорах Россия-США-Украина, пока нет. "Пока нет договоренности о встрече в Москве с европейцами, как и нет решения об их участии в трехсторонних переговорах", - сказал Ушаков в интервью ИС "Вести".

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", есть вероятность, что осторожность инвесторов сохранится, особенно на фоне эскалации конфликта на Украине и затянувшейся паузы в переговорах. Важным событием для рынка могут стать данные Росстата по инфляции - цифры способны повлиять на ожидания инвесторов относительно дальнейших шагов по ключевой ставке, полагают эксперты.

По оценке главы аналитического департамента компании "Цифра брокер" Наталии Пырьевой, геополитические риски, связанные с неясностью вокруг переговоров по украинскому урегулированию, все еще сдерживают покупателей. Американские переговорщики рассчитывают на соглашение к январю, тогда как в Кремле говорят, что даты следующего раунда трехсторонних переговоров не определены. При этом санкционное давление Запада усиливается: в 22-м пакете санкций Еврокомиссия предлагает отключить от SWIFT около 60 банков, внести в списки 70 судов и расширить запрет на услуги в энергетике. Кроме того, на саммите ЕС 26-27 ноября обсудят бюджет союза до 2034 года и финансирование Украины на 2027 год.

"Рынок акций остается чувствительным к новостному фону, поэтому нельзя исключать волатильности - индекс МосБиржи может двигаться в широком диапазоне 2200-2500 пунктов", - считает Пырьева.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций вечером вышел в "плюс", отступив от очередных минимумов с октября, в том числе благодаря корпоративным историям.

Банк ВТБ в пятницу, 27 ноября, готовится опубликовать финансовые результаты за 10 месяцев 2026 года по МСФО, а 2 декабря ВТБ проведет День частного инвестора в рамках инвестиционного форума "Россия зовет!".

Бумаги "Полюса" находились под давлением подешевевшего золота, которое в среду обновило очередной минимум с августа 2025 года и опустилось до $3425 за унцию. Инвесторы опасаются очередного цикла ужесточения монетарной политики Федрезерва США и повышения процентной ставки уже в декабре, что также поддерживает доллар, отмечает аналитик.

Макроэкономические данные среды показали ускорение роста предпочитаемого ФРС индикатора инфляции - базового ценового индекса потребления в октябре с 3,1% до 3,3% г/г, что превысило прогнозы. Расширение экономики США в III квартале 2026 года также ускорилось до 4,3% к/к, превысив прогнозы. Статистика создает почву для ужесточения политики ФРС в декабре и повышения процентной ставки как минимум на 25 базисных пунктов, считает Кожухова.

В четверг биржи США будут закрыты в связи с Днем благодарения и откроются на полдня в пятницу, что усиливает тенденцию ухода от риска в среду. Индексы МосБиржи и РТС отскочили от внутридневных минимумов 2305 пунктов и 883 пунктов соответственно, что можно объяснить как близостью технических поддержек 2300 пунктов и 880 пунктов, так и корпоративными историями. Российский рынок с конца октября проявляет краткосрочную слабость, но все же геополитические надежды на прогресс в урегулировании украинского конфликта сохраняются, полагает представитель ИК "Велес Капитал".

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций, минусуют Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX снизились на 0,5-1%) и США (индексы акций к 19:00 мск упали на 1,5-4,3% во главе с Nasdaq) на фоне вышедшей американской статистики о росте ВВП и инфляции, что подтверждает ожидания ужесточения монетарной политики Федрезерва.

Экономика США в третьем квартале 2026 года увеличилась на 4,3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 3,4%. Аналитики, консенсус-которых приводит Trading Economics, ожидали повышения оценки до 3,5%.

Индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце в США вырос на 3,3% в годовом выражении после подъема на 3,1% в сентябре. Рост стал максимальным с ноября 2023 года и превысил прогнозы аналитиков на уровне 3,2%.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции. После публикации статданных оценка участниками рынка шансов повышения ключевой процентной ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании составляет практически 100%.

На нефтяном рынке вечером в среду цены растут на фоне продолжающихся нападений на суда в Ормузском проливе и атак на энергетическую инфраструктуру в ближневосточном регионе.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени составила $93,4 за баррель (+2,2% и +2,3% во вторник), цена январского фьючерса на WTI - $83,32 за баррель (+1,6% и +2,3% накануне).

Хуситы в среду объявили об ударах по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу "Рас-Танура", являющемуся частью комплекса, в который также входит крупный экспортный терминал. Кроме того, атаке подвергся деловой квартал Эр-Рияда.

Накануне иранские СМИ сообщили, что контейнеровоз, следовавший по "несанкционированному" Тегераном маршруту в районе Ормузского пролива, подвергся атаке. Днем ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о подрыве трех танкеров на морских минах во время прохождения через пролив.

Тегеран вновь пригрозил ужесточить контроль над Ормузским проливом до выполнения его требований, передает агентство Tasnim. Это показывает, что до урегулирования продолжающегося почти девять месяцев конфликта по-прежнему далеко.

Тем временем Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,11 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 534 тыс. баррелей. Неделей ранее они упали на 1,209 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду выросли акции ПАО "Диасофт" (+3%), "Башнефти" (+2,6%), ГК "Базис" (+2,3%), ГК "Самолет" (+2%).

Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (+2,7%) (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) от услуг кикшеринга за 9 месяцев составила 10,9 млрд рублей, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении компании. Чистый убыток "ВУШ Холдинга" сократился до 957 млн рублей с 1,2 млрд рублей в январе-сентябре 2025 года. Соотношение чистый долг/ EBITDA снизился до 3,05х с 3,59х.

Снизились акции ПАО "Евротранс" (-11,8%), "Аптечной сети 36,6" (-6,3%), ПАО "Сегежа Групп" (-4,7%), "ТГК-14" (-4,1%), "М.Видео" (-3,4%), МКПАО "Эталон Груп" (-3,3%), "ОГК-2" (-3,1%), "Соллерса" (-2,7%), "ЭЛ5-Энерго" (-2,7%), "Объединенной вагонной компании" (-2,4%).

ПАО "Озон Фармацевтика" (-0,9%, до 49,12 рубля) в январе-сентябре 2026 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 5,2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 6% - до 22,8 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2026 года в размере 0,51 рубля на акцию. На выплату дивидендов в целом планируется направить 595,5 млн рублей, датой закрытия реестра под выплаты предложено установить 29 декабря 2026 года.

ПАО "Россети Волга" (-0,7%) в III квартале 2026 года получило чистую прибыль в размере 584,7 млн рублей, что меньше в 5,1 раза, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в финотчетности компании по МСФО. Выручка в июле-сентябре составила 31,6 млрд рублей (-3,8%), показатель EBITDA снизился в 1,9 раза - до 3,1 млрд рублей. По итогам 9 месяцев текущего года чистая прибыль компании выросла до 7,84 млрд рублей (+5,6%), выручка - до 102,8 млрд рублей (+11,6%). Компания получила операционную прибыль в размере 10,57 млрд рублей (+2,7%), EBITDA выросла до 17,32 млрд рублей (+8%).

Чистая прибыль ПАО "Группа Астра" (-0,4%) за 9 месяцев по МСФО выросла до 1,5 млрд рублей (+83%), показатели EBITDA и скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросли до 2,8 млрд рублей (+44%) и 2,97 млрд рублей (+38%) соответственно.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 58,59 млрд рублей (из них 8,99 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,23 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,54 млрд рублей на акции ВТБ).