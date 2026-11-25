Рубль в среду умеренно опустился, несмотря на подорожавшую нефть

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль ослабел, несмотря на перешедшую к росту нефть. Между тем поддержку рублю оказывала подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. В понедельник, 30 ноября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,3455 руб., что на 6,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 26 ноября на 14,66 копейки, до 82,313 руб., и повысил курс евро на 35,79 копейки, до 90,2397 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"В среду рубль немного подешевел в паре с юанем. При этом сессия проходила при сниженной активности рынка на нейтральном новостном фоне. Негативное влияние на рубль оказывает снижение цен на нефть - с начала ноября котировки Brent упали почти на 21%. И кроме того, активности рынка препятствует отсутствие прорыва в урегулировании украинского конфликта, в то время как явную поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. Пик налоговых перечислений в бюджет в этом месяце приходится на 30 ноября, в этой связи не исключаем, что до конца недели у рубля еще будут шансы немного подрасти", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть усилили рост после выхода данных по запасам в США.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $93,4 за баррель, что на 2,23% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,55%, до $83,31 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на прошлой неделе увеличились на 1,11 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе Управления энергетической информации (EIA) американского Минэнерго.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 20 ноября, выросли на 1,733 млн баррелей, дистиллятов - на 715 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение резервов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина - на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 534 тыс. баррелей. Неделей ранее они упали на 1,209 млн баррелей.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $89,5 за баррель, WTI - до $80,13 за баррель.

Давление на рынок оказывают растущие опасения избытка предложения, учитывая увеличение поставок с Ближнего Востока. В то же время беспокойство трейдеров, связанное с продолжающимися нападениями на суда в Ормузском проливе, а также атаками на энергетическую инфраструктуру в регионе, сохраняется.

Ставки межбанковского кредитного рынка не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 25 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник осталась на прежнем уровне - 13,99% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в среду также не изменились относительно предыдущей сессии, оставшись на отметках 14,04%, 14,2% и 14,52% годовых.