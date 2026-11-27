Узбекистан будет развивать инфраструктуру для запуска ж/д "Китай-Киргизия-Узбекистан"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Увеличение объемов грузоперевозок с запуском железной дороги "Китай - Киргизия - Узбекистан" требует развития национальной железнодорожной инфраструктуры, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с инвесторами и предпринимателями в транспортно-логистической сфере. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Ожидается, что с запуском железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" объем грузоперевозок увеличится в 10 раз и достигнет 15-16 млн тонн в год. В этой связи подчеркнута необходимость соответствующего развития национальной железнодорожной инфраструктуры", - сказано в пресс-релизе.

По словам Мирзиёева, в настоящее время 25% железных дорог работает на полную мощность, а 15% - с перегрузкой. К 2030 году планируется построить 545 км новых железнодорожных линий, довести долю электрифицированных дорог до 65%, а парк электропоездов - до 31.

Перечислив проекты модернизации действующих и строительства новых железнодорожных линий, президент призвал международные финансовые организации и инвесторов к сотрудничеству в реализации этих проектов общей стоимостью $8 млрд.

Мирзиёев обратил внимание на растущий из года в год спрос на грузовые вагоны и необходимость увеличивать их парк ежегодно на 5-6 тыс.

Для этого предпринимателям будет предоставлен ряд льгот. В частности, импорт грузовых вагонов освободят от НДС, предусмотрена скидка до 20% на плату за пользование железнодорожной линией. При предоставлении местных вагонов для международных грузоперевозок применяется нулевая ставка НДС.

Президент сообщил, что совместно со Всемирным банком разработана новая тарифная политика в железнодорожной сфере. Ответственным лицам поручено начать ее поэтапное внедрение с 2027 года. Поставлена задача со следующего года внедрить систему, в соответствии с которой оплата за использование железнодорожных линий, локомотивов и вагонов будет производиться отдельно по каждому маршруту.

По данным национального комитета статистики по итогам 2025 года железнодорожным транспортом общего пользования в Узбекистане перевезено 107,9 млн тонн грузов - на 5,1% больше, чем в 2024 году.