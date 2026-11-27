Узбекистан начал реализацию пяти проектов платных автодорог стоимостью $5,6 млрд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Узбекистан приступил к реализации пяти проектов строительства платных автомобильных дорог общей протяженностью 593 км и стоимостью $5,6 млрд, сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев на встрече с инвесторами и предпринимателями транспортно-логистической сферы. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"В настоящее время начата реализация пяти проектов по строительству платных дорог общей протяженностью 593 километра и общей стоимостью 5,6 миллиарда долларов", - сказал Мирзиёев.

В частности, началось строительство автодороги Ташкент - Самарканд стоимостью $2,2 млрд. Завершаются тендерные процедуры по проекту строительства автодороги Ташкент - Ангрен стоимостью $1,6 млрд.

Ответственным лицам поручено завершить разработку технико-экономических обоснований (ТЭО) проектов строительства дорог Ташкент - Чарвак, Самарканд - Бухара и участка на перевале Тахтакарача общей стоимостью $1,8 млрд и представить их инвесторам.

Мирзиёев также сообщил о реализации совместно с международными финансовыми институтами проектов развития дорожной инфраструктуры на сумму $6,5 млрд.

Недавно совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) началась реализация проекта строительства автодороги Ургенч - Тупраккале.

В 2027 году совместно со Всемирным банком планируется начать реконструкцию 97 км дороги М-41 в Сурхандарьинской области и 100 км дороги А-380 в Кашкадарьинской области.

Кроме того, совместно с Исламским банком развития будет начата реконструкция 37-километрового участка дороги А-373 в Сырдарьинской области, а с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций - 69-километрового участка дороги М-37 в Бухарской и Навоийской областях.

Как отмечается в сообщении, президент заявил о наличии всех возможностей для превращения Узбекистана в крупный сухопутный порт, соединяющий Восток и Запад, Север и Юг. При этом, по его словам, потенциал Среднего коридора используется не в полной мере.

Ответственным лицам поручено завершить согласование с Азербайджаном, Туркменистаном и Грузией соглашений о взаимном признании электронных грузовых документов.

Также поставлена задача организовать движение блок-поездов из Узбекистана в порты Каспийского, Черного и Восточно-Китайского морей, а также в порты стран Балтии и информировать об этом предпринимателей.

В ближайшие десять лет планируется увеличить логистические мощности страны до 80 млн тонн.